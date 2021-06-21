Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'den Paintsil hamlesi!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler birçok isimle temaslarını sürdürürken gündeme son olarak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de MKE Ankaragücü forması giyen Joseph Paintsil geldi.

Önümüzdeki yıl iki kanata da takviye yapmayı amaçlayan Fenerbahçe, bonservisi Genk'te bulunan Paintsil için girişimlere başladı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 33 maçta 11 gol atan Ganalı futbolcu iki kanatta da forma giyebiliyor.

2.5 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan Paintsil ile Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor da ilgileniyor.

Paintsil'in Genk ile sözleşmesi 2022 yazında sona erecek.

JOSEPH PAINTSIL KİMDİR?

Joseph Paintsil 1998 yılında Gana'ın başkenti Accra'da dünyaya geldi. 1,67 boyundaki futbolcu sol ve sağ kanatta oynayabildiği gibi forvet arkasında da oynayabiliyor. Futbol kariyerine Gana ekibi Tema Youth'ta başlayan Paintsil, Macaristan ekibi Ferencvaros'a kiralandı. Ferencvarsos'ta sergilediği performansla dikkat çeken Paintsil, 2018 yılının yaz aylarında 3 milyon Euro karşılığında Genk'e transfer oldu. Paintsil geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Ankaragücü formasıyla 33 maçta 11 gol kaydetti.