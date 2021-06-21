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Son dakika transfer haberleri | 'de çılgınlığı!

'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren , gözünü dünya yıldızı futbolcu 'ya çevirdi. Sarı lacivertliler, Real 'de son zamanlarda forma şansı bulamayan ve transferi sonrası kadrodaki yerini tamamen kaybetmesi beklenen Marcelo için girişimlerini hızlandırdı. Taraftarlar da Marcelo transferi için harekete geçti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 13:34
Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de Marcelo çılgınlığı!

, transferde rotasını 'ya çevirdi. Kanarya, Real 'in dünyaca ünlü ismi 'ya kanca attı. İspanya ekibinde son yıllarda kadrodaki yerini kaybetmeye başlayan Brezilyalı sol bek oyuncusuna yıllık 4.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme öneren sarı lacivertliler, oyuncuyu ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

TARAFTAR DEVREDE

'ın haberine göre aynı mevkide oynayan 'nın 5 yıllığına temsilcisi 'e transfer olmasıyla birlikte Marcelo'nun geleceğinin de Madrid'de tehlikeye girdiği ve yeni bir macera arayışı içerisinde olan yıldız oyuncunun da 'yi tercih edebileceği belirtildi. Brezilyalı yıldız, bireysel antrenman görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürüyor. Sarı lacivertli taraftarlar ise yıldız isim Marcelo'nun fotoğraflarını ve videolarına "" notunu düşerek yıldız futbolcuyu takımda görmek istediklerini belirtti.

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