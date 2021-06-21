Perotti ve Zajc’ta umut Genoa

Kadroda düşünülmeyen Diego Perotti ve Miha Zajc için umutlar Genoa'da... İtalyan ekibinin, Zajc'ı takımda tutmak istediği belirtilirken, Perotti için de sakatlık durumuna göre teklif yapmayı planladığı ifade edildi.
Kadrodadüşünülmeyen Diego Perotti ve Miha Zajc için umutlar Genoa'da... İtalyan ekibinin, Zajc'ı takımda tutmak istediği belirtilirken, Perotti için de sakatlık durumuna göre teklif yapmayı planladığı ifade edildi. Zajc için konuşulan rakam 3 milyon euro. 26 yaşındaki orta saha geçen sezon kiralık oynadığı Genoa'da 1 gol+3 asiste imza attı.