Haberler Fenerbahçe Perotti ve Zajc’ta umut Genoa

ve Zajc’ta umut

Kadroda düşünülmeyen ve için umutlar 'da... ekibinin, Zajc'ı takımda tutmak istediği belirtilirken, için de sakatlık durumuna göre teklif yapmayı planladığı ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Perotti ve Zajc’ta umut Genoa
Kadroda düşünülmeyen ve için umutlar 'da... ekibinin, Zajc'ı takımda tutmak istediği belirtilirken, için de sakatlık durumuna göre teklif yapmayı planladığı ifade edildi. Zajc için konuşulan rakam 3 milyon euro. 26 yaşındaki orta saha geçen sezon kiralık oynadığı Genoa'da 1 gol+3 asiste imza attı.
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