Aziz Yıldırım konuşacak

Fenerbahçe'de kongre haftasına girildi. 25/26 Haziran'da düzenlenecek Olağan Seçimli Genel Kurul'da eski başkan Aziz Yıldırım'ın da açıklamalarda bulunacağı belirtildi. Aziz Yıldırım'ın kendi dönemine ait mali konularla ilgili konuşması bekleniyor.

TÜM ÜYELERİ BEKLİYORUZ

Sarı-lacivertli kulüpten üyelere kongreye katılma çağrısı geldi. Resmi twitter adresinden, "Kulübümüzün olağan seçimli genel kurul toplantısı 25-26 Haziran'da! Uzun zamandır buluşamadığımız evimizde tekrar bir araya geliyoruz. Tüm üyelerimizi demokratik haklarını kullanmaları için stadımıza bekliyoruz" açıklaması yapıldı.