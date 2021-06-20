Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi

Son dakika transfer haberi: 'de ile yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi

Son dakika transfer haberi: 'de Michael Frey'in Royal Antwerp'in yolunu tutmasının ardından üst üste ayrılıklar yaşanmaya devam edecek. Gelecek sezon kadroda bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı futbolcunun, eski takımı 'ya dönebileceği iddia edildi. Ligue 1 ekibinin, Fenerbahçe'ye transfer teklifi yapabileceği belirtildi. Luiz Gustavo'yu elden çıkarmanın hesaplarını yapan Kanarya'nın da gelecek teklifi kabul edeceği öne sürüldü. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 15:32
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi

Teknik direktör arayışlarını sürdüren 'de gözler bir yandan da mevcut oyuncuların son durumuna çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertlilerde 'nun takımdaki geleceği belirsizliğini korurken 'dan talipleri olduğu iddia ediliyor. Eski takımı 'nın transferde devrede olduğu ve Brezilyalı futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

MARSİLYA'DA HAYRANLARI VAR!
Marsilya'nın yaşı ilerlese de Luiz Gustavo için Fenerbahçe'ye teklif yapabileceği belirtildi. Mercato'da yapılan yorumda, "Gustavo'nun Marsilya'da hala hayranları var. Savunmada kesinlikle yardımcı olabilir, ancak yaşı (33) engelleyici görünüyor. Marsilya'nın o pozisyonda oyuncu ihtiyacı var. Gustavo'yu el atında tutmak için pek çok neden var" denildi.


AYRILIĞA SICAK BAKIYOR!
2019 yılında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Luiz Gustavo geçtiğimiz sezon maçında yaşadığı sakatlık sonrası form tutamadı. 'in son haftalarında yedek kulübesine hapsolan 34 yaşındaki futbolcunun ayrılığa sıcak bakabileceği gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE TEKLİF BEKLİYOR!
Gelecek sezon takımda bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan Fenerbahçe'de yönetim, Luiz Gustavo için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Marsilya'nın Gustavo için kapıyı çalması durumunda sarı-lacivertlilerin transfere onay verebileceği kaydediliyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 34 maçta görev alan Brezilyalı orta saha, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

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