Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör! Sanchez Flores... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: 'ye sürpriz teknik direktör! ... ()

Son dakika spor haberi: 'i 3. sırada bitiren 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Transfer arayışlarına devam eden sarı lacivertliler, bir yandan da teknik direktörünü belirlemek istiyor. Kariyerli teknik adamları ikna edemeyen başkan ’un ’le anlaştığı belirtiliyor. ve ’dan da yanıt bekleniyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör! Sanchez Flores... (FB spor haberi)

'de teknik direktörlük için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, İspanyol çalıştırıcı Quique 'le temasta olduğu ileri sürüldü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör! Sanchez Flores... (FB spor haberi)

Görüştüğü üsz düzey isimlerle anlaşma zemini bulamayan başkan 'un 'le anlaştığı ve yedekte beklettiği belirtiliyor. Son olarak Watford'u çalıştıran 56 yaşındaki teknik direktör, Aralık 2019'dan beri boşta bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör! Sanchez Flores... (FB spor haberi)

CASTRO UZUN VADECİ

Koç'un diğer mesafe kat ettiği ismin ise Luis olduğu bildirildi. Portekizli teknik direktörün teklife olumlu baktığı ancak uzun vadeli sözleşme istediği ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör! Sanchez Flores... (FB spor haberi)

'nin teklifinin ise 1+1 yıl olduğu kaydedildi. Portekiz basını, 59 yaşındaki 'nun Katar'dan iki kulüple de görüşme halinde olduğunu ve rotasını bu ülkeye kırabileceğini yazdı. Kanarya; , Favre ve Fonseca'dan da geri dönüş bekliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör! Sanchez Flores... (FB spor haberi)

ZLATKO DALIC'İN HABERİ YOK

Hırvatistan ile Euro 2020'de mücadele eden Zlatko Dalic, ile anlaştığı yönündeki iddialardan haberi olmadığını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, Çekya maçının ardından Fenerbahçe ile ilgili soruya, "Buna dair hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Şu an sadece İskoçya'yı takip ediyorum. Turnuvada devam edeceğiz" dedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör! Sanchez Flores... (FB spor haberi)

UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANDI
, Atletico Madrid ile 2009-10'da UEFA Avrupa Ligi'ni ve UEFA Süper Kupası'nı kazanmıştı. Tecrübeli hoca; Valencia, Benfica, Watford, Getafe, Espanyol, SH Shenhua, Al Ain ve Al Ahli gibi takımlarda görev yaptı.

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