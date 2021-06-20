Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör! Sanchez Flores... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin teklifinin ise 1+1 yıl olduğu kaydedildi. Portekiz basını, 59 yaşındaki Castro'nun Katar'dan iki kulüple de görüşme halinde olduğunu ve rotasını bu ülkeye kırabileceğini yazdı. Kanarya; Silva, Favre ve Fonseca'dan da geri dönüş bekliyor.





ZLATKO DALIC'İN HABERİ YOK



Hırvatistan ile Euro 2020'de mücadele eden Zlatko Dalic, Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki iddialardan haberi olmadığını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, Çekya maçının ardından Fenerbahçe ile ilgili soruya, "Buna dair hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Şu an sadece İskoçya'yı takip ediyorum. Turnuvada devam edeceğiz" dedi.