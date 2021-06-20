Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör! Sanchez Flores... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, İspanyol çalıştırıcı Quique Sanchez Flores'le temasta olduğu ileri sürüldü.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, İspanyol çalıştırıcı Quique Sanchez Flores'le temasta olduğu ileri sürüldü.
Görüştüğü üsz düzey isimlerle anlaşma zemini bulamayan başkan Ali Koç'un Sanchez Flores'le anlaştığı ve yedekte beklettiği belirtiliyor. Son olarak Watford'u çalıştıran 56 yaşındaki teknik direktör, Aralık 2019'dan beri boşta bulunuyor.
CASTRO UZUN VADECİ
Koç'un diğer mesafe kat ettiği ismin ise Luis Castro olduğu bildirildi. Portekizli teknik direktörün teklife olumlu baktığı ancak uzun vadeli sözleşme istediği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin teklifinin ise 1+1 yıl olduğu kaydedildi. Portekiz basını, 59 yaşındaki Castro'nun Katar'dan iki kulüple de görüşme halinde olduğunu ve rotasını bu ülkeye kırabileceğini yazdı. Kanarya; Silva, Favre ve Fonseca'dan da geri dönüş bekliyor.
ZLATKO DALIC'İN HABERİ YOK
Hırvatistan ile Euro 2020'de mücadele eden Zlatko Dalic, Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki iddialardan haberi olmadığını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, Çekya maçının ardından Fenerbahçe ile ilgili soruya, "Buna dair hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Şu an sadece İskoçya'yı takip ediyorum. Turnuvada devam edeceğiz" dedi.
UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANDI
Sanchez Flores, Atletico Madrid ile 2009-10'da UEFA Avrupa Ligi'ni ve UEFA Süper Kupası'nı kazanmıştı. Tecrübeli hoca; Valencia, Benfica, Watford, Getafe, Espanyol, SH Shenhua, Al Ain ve Al Ahli gibi takımlarda görev yaptı.