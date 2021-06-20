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Son dakika transfer haberleri: Muriqi için gözler Sarri’de

Son dakika transfer haberleri: Yeni sezon öncesi hücum hattına takviye yapmak için arayışlarını sürdüren , forması giyen eski golcüsü Vedat Muriqi'yi gündemine almıştı. Kosovalı golcünün de sarı-lacivertli takıma dönmeye sıcak baktığı öğrenilirken, Muriqi için İtalyan ekibinin yeni hocası 'nin kararı bekleniyor. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Muriqi için gözler Sarri’de
Forvet için bir diğer gözde Vedat Muriqi için 'nun yeni hocası 'nin kararı bekleniyor. İtalyan teknik adam, Kosovalı forveti kampa davet etmişti. Muriqi'nin burada göstereceği performansa göre takımda kalıp kalmayacağı belli olacak. , Muriqi'nin gözden çıkarılması halinde kiralama teklifi yapacak.
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