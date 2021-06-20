Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Muriqi için gözler Sarri’de
Son dakika transfer haberleri: Yeni sezon öncesi hücum hattına takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Lazio forması giyen eski golcüsü Vedat Muriqi'yi gündemine almıştı. Kosovalı golcünün de sarı-lacivertli takıma dönmeye sıcak baktığı öğrenilirken, Muriqi için İtalyan ekibinin yeni hocası Maurizio Sarri'nin kararı bekleniyor. (FB spor haberi)
Forvet için bir diğer gözde Vedat Muriqi için Lazio'nun yeni hocası Maurizio Sarri'nin kararı bekleniyor. İtalyan teknik adam, Kosovalı forveti kampa davet etmişti. Muriqi'nin burada göstereceği performansa göre takımda kalıp kalmayacağı belli olacak. Fenerbahçe, Muriqi'nin gözden çıkarılması halinde kiralama teklifi yapacak.