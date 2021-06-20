Haberler Fenerbahçe Altay yarışı

yarışı

ekipleri , ve ’in ardından ’ın da transfer listesine giren ’ın geleceğine teklifler yön verecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 06:50
Altay yarışı

'de başarılı bir sezon geçiren Bayındır'ın talipleri artıyor. devleri , ve 'in takibe aldığı milli kaleci için da devreye girerken, yönetim tavrını tekliflerin durumuna göre belirleyecek. Özellikla Ajax'ın 'in istediği 'yı satması halinde Altay için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı bildirildi. Sarı-lacivertli kaleci için konuşulan bonservis bedeli ise en az 20 milyon milyon euro. Daha düşük rakamların kabul edilmesi düşünülmüyor. Yönetim, kendini sürekli geliştiren, fiziği ve refleksleriyle Avrupalı scoutların da dikkatini çeken 23 yaşındaki Bayındır'ın ileride piyasasının daha da artacağına inanıyor.

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