Altay yarışı

Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren Altay Bayındır'ın talipleri artıyor. İtalyan devleri Juventus, Milan ve İnter'in takibe aldığı milli kaleci için Ajax da devreye girerken, yönetim tavrını tekliflerin durumuna göre belirleyecek. Özellikla Ajax'ın Arsenal'in istediği Andre Onana'yı satması halinde Altay için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı bildirildi. Sarı-lacivertli kaleci için konuşulan bonservis bedeli ise en az 20 milyon milyon euro. Daha düşük rakamların kabul edilmesi düşünülmüyor. Yönetim, kendini sürekli geliştiren, fiziği ve refleksleriyle Avrupalı scoutların da dikkatini çeken 23 yaşındaki Bayındır'ın ileride piyasasının daha da artacağına inanıyor.