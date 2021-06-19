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Üyelere plaket

Başkan ve Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanı , Covid-19 salgını nedeniyle daha önce plaketlerini alamayan YDK üyelerine plaketlerini verdi. 'nde düzenlenen törende yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Üyelere plaket

Başkan ve Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanı , Covid-19 salgını nedeniyle daha önce plaketlerini alamayan YDK üyelerine plaketlerini verdi. 'nde düzenlenen törende yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

KONGRE PAYLAŞIMI
Öte yandan sarı-lacivertli kulüpten kongre paylaşımı geldi. Resmi siteden yapılan duyuruda, "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 25-26 Haziran 2021 tarihlerinde, @ulkerstadyumu'nda yapılacaktır. Değerli üyelerimizden hazirun listesinde yer alıp almadıklarını kontrol etmelerini rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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