Üyelere plaket

Başkan Ali Koç ve Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanı Vefa Küçük, Covid-19 salgını nedeniyle daha önce plaketlerini alamayan YDK üyelerine plaketlerini verdi. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen törende yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

KONGRE PAYLAŞIMI

Öte yandan sarı-lacivertli kulüpten kongre paylaşımı geldi. Resmi siteden yapılan duyuruda, "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 25-26 Haziran 2021 tarihlerinde, @ulkerstadyumu'nda yapılacaktır. Değerli üyelerimizden hazirun listesinde yer alıp almadıklarını kontrol etmelerini rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.