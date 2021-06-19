Sosa kampa hazırlanıyor

Fenerbahçe ile 1 yıl daha kontratı olan Jose Sosa yeni sezonu bekliyor. 36 yaşına giren futbolcu, 1 Temmuz'da tatilini bitirerek takıma katılacak. Performansı yetersiz görülse de sarılacivertli kulüpten iyi bir maaş alan Arjantinli maestronun aynı ayarda bir teklif gelmedikçe ayrılığa sıcak bakmayacağı ifade ediliyor.
Fenerbahçe ile 1 yıl daha kontratı olan Jose Sosa yeni sezonu bekliyor. 36 yaşına giren futbolcu, 1 Temmuz'da tatilini bitirerek takıma katılacak. Performansı yetersiz görülse de sarılacivertli kulüpten iyi bir maaş alan Arjantinli maestronun aynı ayarda bir teklif gelmedikçe ayrılığa sıcak bakmayacağı ifade ediliyor.