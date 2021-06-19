Haberler Fenerbahçe Sosa kampa hazırlanıyor

kampa hazırlanıyor

ile 1 yıl daha kontratı olan yeni sezonu bekliyor. 36 yaşına giren futbolcu, 1 Temmuz'da tatilini bitirerek takıma katılacak. Performansı yetersiz görülse de sarılacivertli kulüpten iyi bir maaş alan Arjantinli maestronun aynı ayarda bir teklif gelmedikçe ayrılığa sıcak bakmayacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Sosa kampa hazırlanıyor
ile 1 yıl daha kontratı olan yeni sezonu bekliyor. 36 yaşına giren futbolcu, 1 Temmuz'da tatilini bitirerek takıma katılacak. Performansı yetersiz görülse de sarılacivertli kulüpten iyi bir maaş alan Arjantinli maestronun aynı ayarda bir teklif gelmedikçe ayrılığa sıcak bakmayacağı ifade ediliyor.
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