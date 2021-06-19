Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Diego Perotti'den ayrılık açıklaması! Dönmek istediği takım...

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi alternatifli bir kadro kurmak için girişimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertliler son olarak forvet oyuncusu Serdar Dursun'u renklerine bağlamıştı.
Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor. İsviçreli golcü Michael Frey'in Belçika'ya transfer olmasının ardından bir ayrılık sinyali de Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti'den geldi.
Sky'a açıklamalarda bulunan Perotti, "İtalya daima benim kalbimde. Genoa? Oğlum orada doğdu. Dolasıyla oraya dönmek isterdim" diyerek transfer olmak istediği kulübü açıkladı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira da bunu doğruladı ve paylaştığı tweette, yıldız futbolcunun bu yaz Fenerbahçe'den ayrılabileceğini yazdı.