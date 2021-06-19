Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Diego Perotti'den ayrılık açıklaması! Dönmek istediği takım...

Son dakika transfer haberi: 'den ayrılık açıklaması! Dönmek istediği takım...

Son dakika transfer haberleri... 'de sezonu hayal kırıklığı ile noktalayan Fenerbahçe'de, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Öte yandan sarı-lacivertli takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Gelecek sezon Fenerbahçe forması giyemesi beklenen 'den ise sürpriz bir çıkış geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 08:06
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Diego Perotti'den ayrılık açıklaması! Dönmek istediği takım...

'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarlarını üzen , yeni sezon öncesi alternatifli bir kadro kurmak için girişimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertliler son olarak forvet oyuncusu Serdar Dursun'u renklerine bağlamıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Diego Perotti'den ayrılık açıklaması! Dönmek istediği takım...

'de bir yandan da takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor. İsviçreli golcü Michael Frey'in Belçika'ya transfer olmasının ardından bir ayrılık sinyali de Arjantinli kanat oyuncusu 'den geldi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Diego Perotti'den ayrılık açıklaması! Dönmek istediği takım...

Sky'a açıklamalarda bulunan Perotti, "İtalya daima benim kalbimde. Genoa? Oğlum orada doğdu. Dolasıyla oraya dönmek isterdim" diyerek transfer olmak istediği kulübü açıkladı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira da bunu doğruladı ve paylaştığı tweette, yıldız futbolcunun bu yaz 'den ayrılabileceğini yazdı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Diego Perotti'den ayrılık açıklaması! Dönmek istediği takım...

Geride bıraktığımız sezon başında 'ye transfer olan yaşadığı ağır sakatlıkların ardından çok fazla maça çıkma şansı bulamamıştı. 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli formayla yalnızca 4 karşılaşmada görev aldı ve 3 gole katkı yaptı. Perotti, Roma kariyerinden önce Genoa'da oynamıştı.

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