Haberler Fenerbahçe Bologna’nın gözü Pelkas’ta

’nın gözü Pelkas’ta

, 'nın da transfer listesine girdi. Çizme basını, kırmızı- mavililerin Yunan yıldız için 5.5 milyon euro'yu gözden çıkardığını yazarken, 'nin 7 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Bologna’nın gözü Pelkas’ta
Pelkas, 'nın da transfer listesine girdi. Çizme basını, kırmızı- mavililerin Yunan yıldız için 5.5 milyon euro'yu gözden çıkardığını yazarken, 'nin 7 milyon euro talep ettiği kaydedildi. Bu sezon ortaya koyduğu 10 gol+8 asistlik performansla dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki Pelkas için , ve 'nin de teklif yapmayı planladığı ifade ediliyor.
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