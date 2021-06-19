Bologna’nın gözü Pelkas’ta

Dimitris Pelkas, Bologna'nın da transfer listesine girdi. Çizme basını, kırmızı- mavililerin Yunan yıldız için 5.5 milyon euro'yu gözden çıkardığını yazarken, Fenerbahçe'nin 7 milyon euro talep ettiği kaydedildi.
DimitrisPelkas, Bologna'nın da transfer listesine girdi. Çizme basını, kırmızı- mavililerin Yunan yıldız için 5.5 milyon euro'yu gözden çıkardığını yazarken, Fenerbahçe'nin 7 milyon euro talep ettiği kaydedildi. Bu sezon ortaya koyduğu 10 gol+8 asistlik performansla dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki Pelkas için Lyon, Rubin Kazan ve Napoli'nin de teklif yapmayı planladığı ifade ediliyor.