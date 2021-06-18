Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: İsmet Akpınar Fenerbahçe Beko'da!

Son dakika transfer haberi: 'da!

Son dakika transfer haberi:  yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu ’nde geçiren oyun kurucu 'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler resmi hesabından yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 12:13 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 12:26
Son dakika transfer haberi: İsmet Akpınar Fenerbahçe Beko'da!

bir transferi daha resmen açıkladı. İlk olarak 'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, 'ı renklerine bağladığını duyurdu. 26 yaşındaki basketbolcuyla 1+1 yıllık anlaşma sağlandı.

"BU FORMAYI BÜYÜK BİR GURURLU TAŞIYACAĞIM"
Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi İsmet Akpınar sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çocukluk hayalinin gerçek olduğunu söyleyen 26 yaşındaki basketbolcu, Bu formayı büyük bir gurur ile üstümde taşıyacağım" dedi.

İşte o sözler:
"Bu formayı büyük bir gurur ile üstümde taşıyacağım ve bu renklere layık olmak için elimden gelen herşeyi yapacağım.
Beni biraz tanıyan herkes bunun benim için ne kadar önemli olduğunu biliyor - Benim için bir çocukluk hayali gerçek oluyor."

İSMET AKPINAR KİMDİR?
22 Mayıs 1995 tarihinde 'nın kentinde dünyaya gelen İsmet Akpınar, basketbola formasıyla adım attı. Henüz 16 yaşında Rist Wedel forması giymeye başlayan İsmet, 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında bu takımın başarısı için ter döktü.

2013-14'te 'e geçen İsmet, 2016-17 sezonunun sonuna dek formasını taşıdı. İsmet Akpınar, Alba Berlin ile 2016 yılında 'nı kazandı.

2017-18 ve 2018-19'da forması giyen İsmet, takımının en önemli isimlerinden biri oldu. Her iki sezonda da 'ta mücadele eden İsmet, özellikle 2018-19 sezonunda yakaladığı 11.1 sayı (%51.9 iki sayı, %41.3 üç sayı, %85 serbest atış), 3.1 asist, 1.8 ribaund, 10.3 verimlilik ortalamalarıyla dikkat çekti.

2018-19'da ülkemizde 'a transfer olan İsmet, sezonun son bölümünü ise formasıyla tamamladı. Başarılı oyuncu, son sezonunda ise 'yle yine EuroCup'ta boy gösterdi ve bu organizasyonda 10.8 sayı (%53.8 iki sayı, %41 üç sayı, %100 serbest atış), 2.1 asist, 1.1 ribaund, 8.9 verimlilik puanı ortalamalarına erişti.

Kariyerinde 57 EuroCup maçına çıkan İsmet, bu karşılaşmalarda 6.0 sayı ve 1.5 asist ortalamaları tutturdu. İsmet Akpınar, Almanya Milli Takımı'nın formasını alt yaş gruplarında ve A Takım seviyesinde de defalarca giydi. Her iki guard pozisyonunda da forma giyebilen İsmet Akpınar, özellikle dış atışlardaki etkinliğiyle tanınıyor.

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