Son dakika transfer haberi: Başakşehir'den Edin Visca açıklaması! Fenerbahçe...

Turuncu-lacivertli kulübün transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Eröğüt, "Demba Ba ve Junior Fernandes'le sezon sonuna doğru yolları ayırmıştık. Mehmet Topal'a ve Bolingoli'ye teşekkür ettik. Yabancı bir sol bekle sözleşme imzaladık. Muhtemelen önümüzdeki hafta açıklayacağız. Bunun dışında Aykut hocanın raporu doğrultusunda Nacer Chadli ile 2 yıl sözleşmemizi uzattık. O da şu an Belçika kampında. Belçika çok önemli bir takım, FIFA sıralamasında dünyada 1 numara. Chadli'nin orada olması da bizim için çok kıymetli.
Bir forvet transferimiz de olacak. Taşlar, Aykut hocamızın raporu doğrultusunda yerlerine oturmaya başladı. Şener'le de sözleme imzaladık. O da Aykut hocamızın geçmişte çalıştığı, milli takımda forma giymiş çok önemli bir oyuncu. Caiçara ile beraber sağ bekimizi emanet edeceğimiz bir oyuncu olarak görüyoruz. 5 Temmuz'da toplanıp, 7 Temmuz'da da kampa gidiyoruz. Yeni sezon hazırlıkları böylece başlayacak." ifadelerini kullandı.
"Teklif gelen, çok forma bulamadığı için ayrılmayı düşünen oyuncular var." diyen Mustafa Eröğüt, "Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Oyuncuların durumları zamanla belli olur. Avrupa Şampiyonası var, pandemi rakamları daha tam yerine oturmadı, transfer dönemi için daha erken. Tahminim 15-20 gün sonra hareketlenme başlayacak, transferler de bütün takımlar için hızlanacaktır.