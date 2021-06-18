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Son dakika spor haberleri: 'de teknik adam şoku: Kimse gelmek istemiyor

'de teknik adam şoku yaşanıyor. Camianın kariyerli hoca beklentisinin yapılan görüşmeler sonucu karşılığını bulmadığı ortaya çıktı. Önemli çalıştırıcılarla ilgili girişimlerde bulunan yönetim, istediği cevabı alamadı. Görüşmelerini sürdüren Kanarya'ya önemli teknik direktörler 'de çalışmak istemediğini iletti. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 09:16
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de teknik adam şoku: Kimse gelmek istemiyor

Teknik adam arayışlarına devam eden 'de kriz yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde görüşmeler tam gaz devam ederken birçok önemli teknik adamın 'ye gelmek istemediğini söylediği kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de teknik adam şoku: Kimse gelmek istemiyor

Milliyet'te yer alan habere göre; Başkan Ali Koç'un, "Bu zamana kadar birçok isimle görüştük. Birçok önemli teknik direktör 'de çalışmak istemediğini iletti. Kimse gelmek istemiyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 3 tane aday var. Bu 3 aday ile artık son görüşmeleri yapıp karar vereceğiz. " dediği bildirildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de teknik adam şoku: Kimse gelmek istemiyor

Ali Koç'un 25-26 Haziran'daki seçimden sonra teknik direktör duyurusunu yapacaklarını belirterek, "Etik açıdan da düşündüğümüzde teknik direktör açıklamasını seçimden sonra yapmak istiyoruz. Seçim sonucu resmen açıklandıktan sonra. Kongreden birkaç gün önceye kadar anlaşma olur ama açıklama daha sonra olacak" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de teknik adam şoku: Kimse gelmek istemiyor

GÖZLER SEÇİMDE!
Teknik direktör kararını bekleyen 'de artık gözler seçime çevrildi. Normal şartlarda haziran ayının 3. haftasında hocayı açıklamayı uman sarı-lacivertliler, seçim sonrasını da hesaba katıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de teknik adam şoku: Kimse gelmek istemiyor

25-26 Haziran'da gerçekleşecek kongre sonrasında yeni teknik direktörün artık netleşmesi bekleniyor. Çünkü sarı-lacivertli takımın artık yeni sezon çalışmalarını ve kamp programını planlaması gerekiyor. Şu anda sarı-lacivertlilerde Samandıra'daki teknik ekibe dair hiçbir kesin plan bulunmuyor.

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