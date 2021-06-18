Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de teknik adam şoku: Kimse gelmek istemiyor

Teknik adam arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de kriz yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde görüşmeler tam gaz devam ederken birçok önemli teknik adamın Türkiye'ye gelmek istemediğini söylediği kaydedildi.
Teknik adam arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de kriz yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde görüşmeler tam gaz devam ederken birçok önemli teknik adamın Türkiye'ye gelmek istemediğini söylediği kaydedildi.
Milliyet'te yer alan habere göre; Başkan Ali Koç'un, "Bu zamana kadar birçok isimle görüştük. Birçok önemli teknik direktör Türkiye'de çalışmak istemediğini iletti. Kimse gelmek istemiyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 3 tane aday var. Bu 3 aday ile artık son görüşmeleri yapıp karar vereceğiz. " dediği bildirildi.
Ali Koç'un 25-26 Haziran'daki seçimden sonra teknik direktör duyurusunu yapacaklarını belirterek, "Etik açıdan da düşündüğümüzde teknik direktör açıklamasını seçimden sonra yapmak istiyoruz. Seçim sonucu resmen açıklandıktan sonra. Kongreden birkaç gün önceye kadar anlaşma olur ama açıklama daha sonra olacak" ifadelerini kullandığı kaydedildi.
GÖZLER SEÇİMDE!
Teknik direktör kararını bekleyen Fenerbahçe'de artık gözler seçime çevrildi. Normal şartlarda haziran ayının 3. haftasında hocayı açıklamayı uman sarı-lacivertliler, seçim sonrasını da hesaba katıyor.
25-26 Haziran'da gerçekleşecek kongre sonrasında yeni teknik direktörün artık netleşmesi bekleniyor. Çünkü sarı-lacivertli takımın artık yeni sezon çalışmalarını ve kamp programını planlaması gerekiyor. Şu anda sarı-lacivertlilerde Samandıra'daki teknik ekibe dair hiçbir kesin plan bulunmuyor.