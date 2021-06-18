Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kamp tarihi belli oldu!

Fenerbahçe, 1 Temmuz'da başlayacağı yeni sezon hazırlıklarını 5 Temmuz'da gideceği Topuk Yaylası'nda sürdürecek. Sarı-lacivertli kulüpten kamp programı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon planlaması çerçevesinde 1 Temmuz'da hazırlıklarına başlıyor. Samandıra Can Bartu Tesislerimizdeki yenileme çalışmalarından dolayı Dereağzı Tesislerimizde topbaşı yapacak olan Takımımız, rutin sağlık kontrollerinin ardından kamp çalışmaları için 5 Temmuz tarihinde Serkan Acar Topuk Yaylası Kamp Tesislerine hareket edecektir."