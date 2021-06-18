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Son dakika spor haberi: 'de kamp tarihi belli oldu!

Son dakika spor haberi: ekiplerinden 'de kamp tarihi belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten kamp programı ile ilgili yapılan açıklamada; 1 Temmuz'da 'nda başlayacak hazırlıkların, 5 Temmuz'da gidilecek 'nda sürdürüleceği duyuruldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 16:36
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kamp tarihi belli oldu!

, 1 Temmuz'da başlayacağı yeni sezon hazırlıklarını 5 Temmuz'da gideceği 'nda sürdürecek. Sarı-lacivertli kulüpten kamp programı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon planlaması çerçevesinde 1 Temmuz'da hazırlıklarına başlıyor. Samandıra Can Bartu Tesislerimizdeki yenileme çalışmalarından dolayı Tesislerimizde topbaşı yapacak olan Takımımız, rutin sağlık kontrollerinin ardından kamp çalışmaları için 5 Temmuz tarihinde Serkan Acar Topuk Yaylası Kamp Tesislerine hareket edecektir."

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