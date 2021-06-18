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Son dakika haberleri | 'de flaş Dalic gelişmesi!

ekiplerinden , yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin ismi birçok ünlü teknik adamla anılırken son olarak Zlatko Dalic ismi ön plana çıktı. Şu an 'de 'nı çalıştıran deneyimli teknik adamın Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti. Murat Özbostan bu iddiayı doğrularken "Açıklanırsa sürpriz olmaz" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 16:11
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş Dalic gelişmesi!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde teknik direktör arayışlarını devam ederken, yeni sezonda takımı kimin çalıştıracağı merak konusu oldu.

Adı Lucien Favre, Marco Silva, Rafael Benitez, Paulo Fonseca ve Paulo Sousa gibi birçok isimle anılan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

A Spor yorumcusu ve Spor Müdürü Murat Özbostan, A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı prgramında yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de Hırvat teknik adam Zlatko Dalic isminin ön plana çıktığını söyledi.

Özbostan, yaptığı açıklamada "Zlatko Dalic ismi en önlerde, açıklanırsa sürpriz olmaz" ifadesini kullandı.

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