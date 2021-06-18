Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ediyor. İsviçreli Lucien Favre ile şartlarda anlaşamayan sarı-lacivertliler rotayı Marco Silva'ya çevirdi.

Portekizli hocanın menajeri Carlos Gonçalves'in önceki gün İstanbul'da yönetimle masaya oturduğu ortaya çıktı. Brezilya ve Portekiz basını, Internacional ve CSKA Moskova'nın da gündeminde olan Silva'nın Fenerbahçe'nin sunduğu projeyi beğendiğini yazarken, anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.