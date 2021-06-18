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’de rota Portekizli hocaya döndü! 'ya teklif

Son dakika spor haberi: 'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör ile yola devam edilmeyeceği açıklanmıştı. Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek sarı-lacivertliler teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Kanarya'da gündeme gelen son isim ise ... Sarı-lacivertliler Portekizli hocanın menajeriyle masaya oturdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de rota Portekizli hocaya döndü! Silva'ya teklif

'de teknik direktör arayışı devam ediyor. İsviçreli Lucien Favre ile şartlarda anlaşamayan sarı-lacivertliler rotayı 'ya çevirdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de rota Portekizli hocaya döndü! Silva'ya teklif

Portekizli hocanın menajeri Carlos Gonçalves'in önceki gün İstanbul'da yönetimle masaya oturduğu ortaya çıktı. Brezilya ve Portekiz basını, Internacional ve CSKA Moskova'nın da gündeminde olan 'nın 'nin sunduğu projeyi beğendiğini yazarken, anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de rota Portekizli hocaya döndü! Silva'ya teklif

Son olarak Everton'u çalıştıran yaklaşık 1.5 yıldır boştaydı. Portekizli teknik adam, Favre'nin aksine savunma ağırlıklı oyun sistemine sahip. Teknik direktörlük kariyerine Estoril'de başlayan 43 yaşındaki daha sonra Sporting Lizbon ve Olimpiakos'u çalıştırdı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de rota Portekizli hocaya döndü! Silva'ya teklif

Yunan ekibiyle lig şampiyonluğu yaşamasının ardından Premier Lig'in yolunu tuttu. Sırasıyla Hull City, Watford ve Everton'da görev yaptı. Tekrardan sahalara dönmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de rota Portekizli hocaya döndü! Silva'ya teklif

FAVRE'YE PALACE KANCASI

Artlarının 'ye ağır geldiği belirtilen teknik direktör Lucien Favre'ye Crystal Palace talip oldu. The Sun, İngiliz ekibinin, İsviçreli çalıştırıcı ile görüşmelere başlayacağını yazdı. Favre'nin de Premier Lig'de çalışma hayaliolduğu ve pazarlıkların olumlu yönde seyretmesinin beklendiği vurgulandı.

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