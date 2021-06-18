Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ediyor. İsviçreli Lucien Favre ile şartlarda anlaşamayan sarı-lacivertliler rotayı Marco Silva'ya çevirdi.
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ediyor. İsviçreli Lucien Favre ile şartlarda anlaşamayan sarı-lacivertliler rotayı Marco Silva'ya çevirdi.
Portekizli hocanın menajeri Carlos Gonçalves'in önceki gün İstanbul'da yönetimle masaya oturduğu ortaya çıktı. Brezilya ve Portekiz basını, Internacional ve CSKA Moskova'nın da gündeminde olan Silva'nın Fenerbahçe'nin sunduğu projeyi beğendiğini yazarken, anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.
Son olarak Everton'u çalıştıran Marco Silva yaklaşık 1.5 yıldır boştaydı. Portekizli teknik adam, Favre'nin aksine savunma ağırlıklı oyun sistemine sahip. Teknik direktörlük kariyerine Estoril'de başlayan 43 yaşındaki Silva daha sonra Sporting Lizbon ve Olimpiakos'u çalıştırdı.
Yunan ekibiyle lig şampiyonluğu yaşamasının ardından Premier Lig'in yolunu tuttu. Sırasıyla Hull City, Watford ve Everton'da görev yaptı. Tekrardan sahalara dönmek istiyor.
FAVRE'YE PALACE KANCASI
Artlarının Fenerbahçe'ye ağır geldiği belirtilen teknik direktör Lucien Favre'ye Crystal Palace talip oldu. The Sun, İngiliz ekibinin, İsviçreli çalıştırıcı ile görüşmelere başlayacağını yazdı. Favre'nin de Premier Lig'de çalışma hayaliolduğu ve pazarlıkların olumlu yönde seyretmesinin beklendiği vurgulandı.