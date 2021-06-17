Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Aurelio Buta'yı kadrosuna katmak istiyor!

Teknik direktörü henüz belli olmasa da Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler nokta transferlerle kadrosunu güçlendirip sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Teknik direktörü henüz belli olmasa da Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler nokta transferlerle kadrosunu güçlendirip sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki Gökhan Gönül'ün opsiyonunu henüz kullanmayan sarı-lacivertli takımda sağ bek mevkisi için Aurelio Buta gündemde.
Sarı-Lacivertliler Buta'nın transferinde Michael Frey'i takasta kullanmak istedi ancak Belçika temsilcisi bu teklife sıcak bakmadı ve Frey'in bonservisini aldı.
Antwerp, Aurelio Buta için yaklaşık 2 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep ediyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor. Portekizli Aurelio Buta, geçen sezon Antwerp forması ile tüm kulvarlarda 34 maçta 4 asistlik performans ortaya koydu.
Sağ bekin yanı sıra orta sahada da forma giyebilen Angola asıllı futbolcu, Belçika Jupiter Pro Ligi'nde toplamda 79 maçta 2 gol+16 asisti bulunuyor. Alt kategorilerde 57 kez Portekiz Milli Takımı'nın formasını giyen Aurelio Buta'nın adı Beşiktaş ile de anılmıştı.
MENAJERLERİ SILVA İLE AYNI
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı belirtilen Aurelio Buta'nın menajeri Carlos Gonçalves, aynı zamanda teknik direktör adaylarından Marco Silva'nın da menajerliğini yapıyor.