Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Aurelio Buta'yı kadrosuna katmak istiyor!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Aurelio Buta'yı kadrosuna katmak istiyor!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen sarı-lacivertliler girişimlerini sıklaştırdı. Sağ bek arayışları süren Kanarya'da gündeme Aurelio Buta gelmişti. Belçika temsilcisinin 24 yaşındaki futbolcu için istediği rakam belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 23:11
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Aurelio Buta'yı kadrosuna katmak istiyor!

Teknik direktörü henüz belli olmasa da Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler nokta transferlerle kadrosunu güçlendirip sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Aurelio Buta'yı kadrosuna katmak istiyor!

Sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki 'ün opsiyonunu henüz kullanmayan sarı-lacivertli takımda sağ bek mevkisi için Aurelio Buta gündemde.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Aurelio Buta'yı kadrosuna katmak istiyor!

Sarı-Lacivertliler Buta'nın transferinde Michael Frey'i takasta kullanmak istedi ancak Belçika temsilcisi bu teklife sıcak bakmadı ve Frey'in bonservisini aldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Aurelio Buta'yı kadrosuna katmak istiyor!

Antwerp, Aurelio Buta için yaklaşık 2 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep ediyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor. Portekizli Aurelio Buta, geçen sezon Antwerp forması ile tüm kulvarlarda 34 maçta 4 asistlik performans ortaya koydu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Aurelio Buta'yı kadrosuna katmak istiyor!

Sağ bekin yanı sıra orta sahada da forma giyebilen Angola asıllı futbolcu, Belçika Jupiter Pro Ligi'nde toplamda 79 maçta 2 gol+16 asisti bulunuyor. Alt kategorilerde 57 kez 'nın formasını giyen Aurelio Buta'nın adı ile de anılmıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Aurelio Buta'yı kadrosuna katmak istiyor!

MENAJERLERİ SILVA İLE AYNI

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı belirtilen Aurelio Buta'nın menajeri , aynı zamanda teknik direktör adaylarından Marco Silva'nın da menajerliğini yapıyor.

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