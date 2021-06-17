Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Aurelio Buta'yı kadrosuna katmak istiyor!

Antwerp, Aurelio Buta için yaklaşık 2 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep ediyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor. Portekizli Aurelio Buta, geçen sezon Antwerp forması ile tüm kulvarlarda 34 maçta 4 asistlik performans ortaya koydu.