Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör için karar anı! Kim gelecek? (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: 'de teknik direktör için karar anı! Kim gelecek? ( haberi)

Son dakika spor haberi: 'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden 'de teknik direktör belirsizliği sürüyor... Yeni teknik adam için haziranın 3. haftasını işaret eden başkan, Favre'den kararını bir an önce vermesini istedi. 63 yaşındaki hoca olmazsa alternatiflerden birisi ile anlaşılacak. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör için karar anı! Kim gelecek? (FB spor haberi)

'de teknik direktör belirsizliği devam ederken, başkan Ali Koç'un verdiği süre kısalıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör için karar anı! Kim gelecek? (FB spor haberi)

Koç iki hafta önce basın mensupları ile yaptığı toplantıda yeni hocalarının haziran ayının 3. haftasında netleşeceğini söylemişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör için karar anı! Kim gelecek? (FB spor haberi)

Teklif yapılan Lucien Favre henüz yanıtını vermedi. Liste başındaki Alman hocadan acele etmesini isteyen Koç'un bu hafta bitmeden teknik direktör konusunu halletmeyi planladığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör için karar anı! Kim gelecek? (FB spor haberi)

ALTERNATİFLER HAZIR

Lucien Favre'nin mevcut takım kadrosunu incelediği belirtilirken, kararını bir iki gün içinde bildirmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör için karar anı! Kim gelecek? (FB spor haberi)

63 yaşındaki hoca olmazsa alternatiflerden birisi ile anlaşılacak. Dalic, Marco Silva, Paulo Sousa, Castro adı geçen diğer adaylar. Sürpriz bir ismin de olduğu konuşuluyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör için karar anı! Kim gelecek? (FB spor haberi)

Başkan Ali Koç hocayı bir an önce belirleyip, transfere yönelerek seçimli genel kurulda üyelerin karşısına güçlü bir şekilde çıkmak istiyor.

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