Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör için karar anı! Kim gelecek? (FB spor haberi)

ALTERNATİFLER HAZIR Lucien Favre'nin mevcut takım kadrosunu incelediği belirtilirken, kararını bir iki gün içinde bildirmesi bekleniyor.

63 yaşındaki hoca olmazsa alternatiflerden birisi ile anlaşılacak. Dalic, Marco Silva, Paulo Sousa, Castro adı geçen diğer adaylar. Sürpriz bir ismin de olduğu konuşuluyor.