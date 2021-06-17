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Son dakika transfer haberleri | 'de takımdan ayrılabilir! 3.5 milyon Euro

için yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler çalışmaları sessiz sedasız sürdürürken ilk olarak kadroya katıldı. Bunun yanı sıra takımdan ayrılacak isimlerin de merakla beklendiği Fenerbahçe'de, ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. kulüpleri Brezilyalı yıldız için sıraya girerken Fenerbahçe'nin Gustavo'nun gidişine engel olmayacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 15:31
Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de Luiz Gustavo takımdan ayrılabilir! 3.5 milyon Euro

Pandemi döneminde yönetimin yaptığı maaş indirim teklifini kabul etmediği bilinen Brezilyalı yıldız, geçen sezon da 'nun teknik direktörlüğü gelmesinin ardından formasını 'ya kaptırmıştı.

Gustavo'nun bu nedenle menajerine "Bana kulüp bul" talimatı verdiği öğrenilmişti.

ÜÇ KULÜP TALİP OLDU

Eski kulübü 'nın yanı sıra ve 'un da talip olduğu Gustavo'nun, 'den sonra 'nın yolunu tutması bekleniyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre yıllık 3.5 milyon Euro alan Gustavo'ya alacaklarına karşılık bonservisinin verileceği, bu sayede kulübün de büyük bir yükten kurtulması bekleniyor.

2019'dan bu yana forması giyen, önümüzdeki ay 34 yaşına girecek Gustavo'nun 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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