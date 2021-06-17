Harcama limiti 497 milyon TL

TFF, kulüplerin 2021- 22 sezonunda geçerle harcama limitlerini açıkladı. Fenerbahçe'nin harcama limiti 397.6 milyon TL oldu. Sarı-lacivertliler, yüzde 25 sapma ile birlikte toplamda 497 milyon TL harcayabilecek.
TFF, kulüplerin 2021- 22 sezonunda geçerle harcama limitlerini açıkladı. Fenerbahçe'nin harcama limiti 397.6 milyon TL oldu. Sarı-lacivertliler, yüzde 25 sapma ile birlikte toplamda 497 milyon TL harcayabilecek. Kanarya, Galatasaray'ın ardından en yüksek harcama limitine sahip takım oldu.