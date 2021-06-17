Haberler Fenerbahçe Harcama limiti 497 milyon TL

Harcama limiti 497 milyon TL

, kulüplerin 2021- 22 sezonunda geçerle harcama limitlerini açıkladı. 'nin harcama limiti 397.6 milyon TL oldu. Sarı-lacivertliler, yüzde 25 sapma ile birlikte toplamda 497 milyon TL harcayabilecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Harcama limiti 497 milyon TL
, kulüplerin 2021- 22 sezonunda geçerle harcama limitlerini açıkladı. 'nin harcama limiti 397.6 milyon TL oldu. Sarı-lacivertliler, yüzde 25 sapma ile birlikte toplamda 497 milyon TL harcayabilecek. , 'ın ardından en yüksek harcama limitine sahip takım oldu.
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