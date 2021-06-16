Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki David Luiz'den transfer kararı!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen David Luiz'in, kariyerini Avrupada sürdürmek istediği ortaya çıktı. Arsenal ile sözleşmesi sona erdikten sonra sarı-lacivertli takım başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün transfer listesine giren Brezilyalı defans oyuncusu, geleceği adına kararını verdi.



Kanarya'da yönetim, savunmada Atilla Szalai'nin partneri olarak Arsenal'den ayrılan David Luiz'i kadrosuna katmak istiyor.

AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal'den ayrılan 34 yaşındaki yıldız futbolcunun kariyerine Avrupa'da bir kulüpte devam etmek istediği belirtildi. Uzun süredir Fenerbahçe ile adı anılan David Luiz için Fransız ekiplerinden Marsilya kulübü de devreye girmişti.

Arsenal ile sözleşme uzatmayacağını daha önce açıklayan oyuncu, geçtiğimiz sezon takımıyla çıktığı 30 karşılaşmada 2 gol katkısı da olmuştu.