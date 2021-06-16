Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki David Luiz'den transfer kararı!

Son dakika transfer haberi: 'nin gündemindeki 'den transfer kararı!

Son dakika transfer haberi: 'nin stoper listesinde olduğu belirtilen ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. ekibi 'den ayrılan ve yeni adresinin merak konusu olan yıldız stoper geleceğiyle ilgili kararını verdi. Fenerbahçe ve 'nın kadrosuna katmak istediği deneyimli savunma oyuncusu, kariyerine 'da devam etmek istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 17:33
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki David Luiz'den transfer kararı!

'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen 'in, kariyerini Avrupada sürdürmek istediği ortaya çıktı. ile sözleşmesi sona erdikten sonra sarı-lacivertli takım başta olmak üzere birçok kulübünün transfer listesine giren Brezilyalı defans oyuncusu, geleceği adına kararını verdi.

'da yönetim, savunmada 'nin partneri olarak Arsenal'den ayrılan David Luiz'i kadrosuna katmak istiyor.

AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR!
basınında yer alan haberlere göre Arsenal'den ayrılan 34 yaşındaki yıldız futbolcunun kariyerine Avrupa'da bir kulüpte devam etmek istediği belirtildi. Uzun süredir Fenerbahçe ile adı anılan David Luiz için ekiplerinden kulübü de devreye girmişti.

Arsenal ile sözleşme uzatmayacağını daha önce açıklayan oyuncu, geçtiğimiz sezon takımıyla çıktığı 30 karşılaşmada 2 gol katkısı da olmuştu.

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