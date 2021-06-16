Son dakika transfer haberi: Devin Booker Fenerbahçe Beko'da!

Fenerbahçe Beko'da yeni sezonun ilk transferi resmen açıklandı. Sarı-lacivertliler, son iki sezonunu Rusya'nın Khimki Moskova takımında geçiren ABD'li pivot Devin Booker'ı kadrosuna kattı. Resmi siteden yapılan duyuruda yıldız basketbolcu ile iki yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

28 Şubat 1991 tarihinde Whitmire, South Carolina'da dünyaya gelen Devin Booker, kolej kariyeri boyunca (2009-13) Clemson'da forma giydi.2013-14 sezonunda Avrupa 'nın yolunu tutan Booker, Fransa 'da ilk kontratını Sluc Nancy takımıyla yaparken, 2013'ün aralık ayında ise Bourg Basket 'e transfer oldu. 2014-15 sezonunu da burada tamamlayan Booker, 2015-16'da ise yine Fransa temsilcisi ES Chalon -sur-Saone ekibine geçti. Başarılı pivot, 2015-16 sezonunda gösterdiği performansla Fransa Ligi 'nin en değerli oyuncusu seçildi.Devin Booker, 2016-17 sezonunda ülke değiştirerek Almanya 'ya geçti ve Bayern Münih ekibine katıldı. Burada 2018-19 sezonunun sonuna dek forma giyen Booker, 2019-20'de ise Khimki Moskova'ya transfer oldu.Devin Booker, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Bayern Münih ile Almanya Ligi 'nde şampiyonluk yaşadı. Booker, 2018'de de Almanya Kupası 'nı kazanan ekibin parçasıydı. Oyuncu, 2017-18 sezonunda ise EuroCup 'ın en iyi beşine seçildi.Başarılı pivot, Bayern Münih ile bir, Khimki Moskova'yla da iki sezon EuroLeague tecrübesi yaşadı. Bayern Münih ile iki sezon EuroCup'ta mücadele eden Booker, Avrupa basketbolunda dokuzuncu sezonunu yaşayacak.2009-13 (Clemson)2013-14 (Nancy, Bourg)2014-15 (Bourg)2015-16 (Chalon)2016-19 (Bayern Münih)2019-21 (Khimki Moskova)2018-19 Bayern Münih: 16 maç, 8.9 sayı, 3.4 ribaund, 1.5 asist, 9.8 verimlilik2019-20 Khimki Moskova: 28 maç, 11.6 sayı, 4.8 ribaund, 1.2 asist, 13.9 verimlilik2020-21 Khimki Moskova: 15 maç, 13.1 sayı, 5.7 ribaund, 2.1 asist, 15.3 verimlilik