Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Devin Booker Fenerbahçe Beko'da!

Son dakika transfer haberi: Devin Booker Beko'da!

Son dakika transfer haberi: Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Beko Erkek Basketbol Takımı ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, son iki sezonunu ’da geçiren Birleşik Amerikalı basketbolcu Devin Booker ile iki yıllık anlaşmaya vardı. 1991 tarihinde doğan 2.06 boyundaki oyuncu, pivot bölgesinde görev yapıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 12:06 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 12:34
Son dakika transfer haberi: Devin Booker Fenerbahçe Beko'da!

Beko'da yeni sezonun ilk transferi resmen açıklandı. Sarı-lacivertliler, son iki sezonunu Rusya'nın takımında geçiren ABD'li pivot Devin Booker'ı kadrosuna kattı. Resmi siteden yapılan duyuruda yıldız basketbolcu ile iki yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.



DEVIN BOOKER KİMDİR?
28 Şubat 1991 tarihinde Whitmire, South Carolina'da dünyaya gelen Devin Booker, kolej kariyeri boyunca (2009-13) Clemson'da forma giydi.

2013-14 sezonunda 'nın yolunu tutan Booker, 'da ilk kontratını takımıyla yaparken, 2013'ün aralık ayında ise 'e transfer oldu. 2014-15 sezonunu da burada tamamlayan Booker, 2015-16'da ise yine Fransa temsilcisi -sur-Saone ekibine geçti. Başarılı pivot, 2015-16 sezonunda gösterdiği performansla 'nin en değerli oyuncusu seçildi.

Devin Booker, 2016-17 sezonunda ülke değiştirerek 'ya geçti ve ekibine katıldı. Burada 2018-19 sezonunun sonuna dek forma giyen Booker, 2019-20'de ise Khimki Moskova'ya transfer oldu.

Devin Booker, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Bayern Münih ile 'nde şampiyonluk yaşadı. Booker, 2018'de de 'nı kazanan ekibin parçasıydı. Oyuncu, 2017-18 sezonunda ise 'ın en iyi beşine seçildi.

Başarılı pivot, Bayern Münih ile bir, Khimki Moskova'yla da iki sezon tecrübesi yaşadı. Bayern Münih ile iki sezon EuroCup'ta mücadele eden Booker, Avrupa basketbolunda dokuzuncu sezonunu yaşayacak.



KARİYER ÖZETİ:
2009-13 (Clemson)
2013-14 (Nancy, Bourg)
2014-15 (Bourg)
2015-16 (Chalon)
2016-19 (Bayern Münih)
2019-21 (Khimki Moskova)

EUROLEAGUE İSTATİSTİKLERİ:
2018-19 Bayern Münih: 16 maç, 8.9 sayı, 3.4 ribaund, 1.5 asist, 9.8 verimlilik
2019-20 Khimki Moskova: 28 maç, 11.6 sayı, 4.8 ribaund, 1.2 asist, 13.9 verimlilik
2020-21 Khimki Moskova: 15 maç, 13.1 sayı, 5.7 ribaund, 2.1 asist, 15.3 verimlilik

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