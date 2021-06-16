Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Vedat Muriqi için yeniden devrede

Serdar Dursun'u renklerine katan Fenerbahçe, forvet transferinde gözünü eski futbolcusu Vedat Muric'e çevirdi.
Vedat için Lazio'nun kararı beklenirken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da Kosovalı golcü için İtalyan kulübü ile temasa geçtiği öğrenildi.
Ancak Lazio'nun Vedat'ın kiralanmasına izin vermesi durumunda en avantajlı kulübün hala Fenerbahçe olduğu da ifade ediliyor. Vedat Muric, Lazio'ya geçen sezon transfer olurken takımda istediği süreyi alamamıştı.