Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Vedat Muriqi için yeniden devrede

Son dakika transfer haberi: , ve için yeniden devrede

Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon başında rekor trasnfer bedeliyle 'den ekiplerinden 'nun yolunu tutan yeni takımında beklenen patlamayı yapamamıştı. Fenerbahçe'ye trasnfer olmadan önce , Fenerbahçe ve 'ı birbirine düşüren Kosovalı golcü için ezeli rakipler yeniden karşı karşıya geldiler. İşte transferde son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 06:57
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Vedat Muriqi için yeniden devrede

'u renklerine katan , forvet transferinde gözünü eski futbolcusu Vedat Muric'e çevirdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Vedat Muriqi için yeniden devrede

Vedat için 'nun kararı beklenirken beklenmedik bir gelişme yaşandı. 'in haberine göre, ve 'ın da Kosovalı golcü için kulübü ile temasa geçtiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Vedat Muriqi için yeniden devrede

Ancak 'nun Vedat'ın kiralanmasına izin vermesi durumunda en avantajlı kulübün hala olduğu da ifade ediliyor. Vedat Muric, Lazio'ya geçen sezon transfer olurken takımda istediği süreyi alamamıştı.

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