Son dakika transfer haberi: Atletico Madrid'den flaş hamle! İşte Fenerbahçe'ye yapılan Berke Özer teklifi

6 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!

Atletico Madrid'in, Berke Özer için Fenerbahçe'ye 6 milyon euro'luk teklif yaptığı belirtildi. Kanarya'nın bu teklifi reddettiği ve 8.5 milyon euro bonservis bedeli beklentisi olduğu kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerin, Berke Özer'i kolay kolay elden çıkarmayı düşünmediğinin altı çizildi. Madrid ekibinin daha önce de Berke Özer'i transfer etmek istediği ancak Fenerbahçe'nin genç file bekçisinin gidişine onay vermediği ifade edildi.