Son dakika transfer haberi: Atletico Madrid'den flaş hamle! İşte Fenerbahçe'ye yapılan Berke Özer teklifi

Fenerbahçe'de Berke Özer'in takımdaki geleceği merak konusu oldu. Belçika ekibi Westerlo'daki kiralık sözleşmesi sona ermesinin ardından Kanarya'ya dönen genç eldiven transferin gözdesi konumuna geldi.
Fenerbahçe'de Berke Özer'in takımdaki geleceği merak konusu oldu. Belçika ekibi Westerlo'daki kiralık sözleşmesi sona ermesinin ardından Kanarya'ya dönen genç eldiven transferin gözdesi konumuna geldi.
21 yaşındaki file bekçisi, kiralık oynadığı Westerlo'da geçen sezon performansıyla dikkat çekti ve önemli bir tecrübe kazandı. Kaleci mevkisine gelecek vaat eden bir ismi kadrosuna katmak isteyen Atletico Madrid, Berke Özer'i gündemine aldı.
İspanyol medyasından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Atletico Madrid'in transferde Berke Özer ısrarı devam ediyor. Genç file bekçisini Altınordu döneminden beri takip eden Madrid ekibinin, Fenerbahçe'ye teklifini sunduğu iddia edildi.
6 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Atletico Madrid'in, Berke Özer için Fenerbahçe'ye 6 milyon euro'luk teklif yaptığı belirtildi. Kanarya'nın bu teklifi reddettiği ve 8.5 milyon euro bonservis bedeli beklentisi olduğu kaydedildi.
Sarı-lacivertlilerin, Berke Özer'i kolay kolay elden çıkarmayı düşünmediğinin altı çizildi. Madrid ekibinin daha önce de Berke Özer'i transfer etmek istediği ancak Fenerbahçe'nin genç file bekçisinin gidişine onay vermediği ifade edildi.
Berke Özer'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihine kadar devam ediyor. 1.91 boyundaki kaleci, öncelikli amacının Fenerbahçe'de başarılı olmak olduğunu dile getirmiş ve doğru zamanda Avrupa opsiyonunu da değerlendirebileceğini söylemişti.