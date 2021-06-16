Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Atletico Madrid'den flaş hamle! İşte Fenerbahçe'ye yapılan Berke Özer teklifi

Son dakika transfer haberi: Madrid'den flaş hamle! İşte 'ye yapılan teklifi

Son dakika transfer haberi: 'nin genç file bekçisi 'in transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Son iki sezondur ekibi 'da kiralık olarak forma giyen ve performansıyla dikkat çeken 21 yaşındaki file bekçisi, kulüplerinin radarında bulunuyor. Bir süredir devi Madrid'in gündeminde olan Berke Özer için Fenerbahçe'ye teklif yapıldı. İşte Atletico'nun transfer teklifi ve sarı-lacivertlilerin cevabı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 14:37
Son dakika transfer haberi: Atletico Madrid'den flaş hamle! İşte Fenerbahçe'ye yapılan Berke Özer teklifi

'de 'in takımdaki geleceği merak konusu oldu. ekibi 'daki kiralık sözleşmesi sona ermesinin ardından Kanarya'ya dönen genç eldiven transferin gözdesi konumuna geldi.

Son dakika transfer haberi: Atletico Madrid'den flaş hamle! İşte Fenerbahçe'ye yapılan Berke Özer teklifi

21 yaşındaki file bekçisi, kiralık oynadığı 'da geçen sezon performansıyla dikkat çekti ve önemli bir tecrübe kazandı. Kaleci mevkisine gelecek vaat eden bir ismi kadrosuna katmak isteyen Madrid, 'i gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Atletico Madrid'den flaş hamle! İşte Fenerbahçe'ye yapılan Berke Özer teklifi

medyasından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Madrid'in transferde ısrarı devam ediyor. Genç file bekçisini Altınordu döneminden beri takip eden Madrid ekibinin, 'ye teklifini sunduğu iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Atletico Madrid'den flaş hamle! İşte Fenerbahçe'ye yapılan Berke Özer teklifi

6 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Madrid'in, için 'ye 6 milyon euro'luk teklif yaptığı belirtildi. Kanarya'nın bu teklifi reddettiği ve 8.5 milyon euro bonservis bedeli beklentisi olduğu kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Atletico Madrid'den flaş hamle! İşte Fenerbahçe'ye yapılan Berke Özer teklifi

Sarı-lacivertlilerin, 'i kolay kolay elden çıkarmayı düşünmediğinin altı çizildi. Madrid ekibinin daha önce de Berke Özer'i transfer etmek istediği ancak 'nin genç file bekçisinin gidişine onay vermediği ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Atletico Madrid'den flaş hamle! İşte Fenerbahçe'ye yapılan Berke Özer teklifi

'in ile sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihine kadar devam ediyor. 1.91 boyundaki kaleci, öncelikli amacının Fenerbahçe'de başarılı olmak olduğunu dile getirmiş ve doğru zamanda opsiyonunu da değerlendirebileceğini söylemişti.

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