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Son dakika spor haberi: 'ye Dimitrios Pelkas piyangosu! 'nin ardından bir talip daha

'de son dakika transfer haberi... Bu sezon sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla takımını zirve mücadelesinde tutan ve kritik maçlardaki etkili performansıyla dikkat çeken Dimitrios Pelkas, İtalya Ligi Serie A'nın gözdesi olmuş durumda. Daha önce Fenerbahçeli Pelkas'a 'nin ilgi duyduğu aktarılırken şimdi de Bologna'nın yıldız isim için teklif yapacağı kaydedildi. | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 09:53
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Dimitrios Pelkas piyangosu! Napoli'nin ardından bir talip daha

Geçtiğimiz sezon formasıyla öne çıkan isimlerden olan 'a bir talip daha çıktı.

Daha önce 'nin transfer girişiminde bulunduğu Yunun futbolcu için yine bir ekibi devreye girdi. Bologna'nın 27 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon 'de 32 maçta forma giyen Pelkas, 7 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Fenerbahçe, 7 milyon euro (72 milyon TL) piyasa değerinden daha düşük bir teklif kabul etmeyecek.

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