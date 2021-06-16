Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Dirar için ayrılık iddiası! Bonservisini alacak ve...

Fenerbahçe'nin sezon başında Club Brugge'a kiraladığı Nabil Dirar'ın gelecek sezon da sarı lacivertlilerde olması beklenmiyor.

2023'e dek Fenerbahçe ile sözleşmesinin bulunmasına karşın kulüpte kalmayacak Nabil Dirar için ayrılık çanları çalıyor. Belçika basınında yer alan bilgilere göre yıldız isim, Belçika'da kalabilir.

BONSERVİSSİZ AYRILACAK

Öte yandan herhangi bir kulübün Dirar'a bonservis ödemek istemediği bilinirken, yıldız ismin menajerinin Fenerbahçeli yetkililerle masaya oturacağı ve oyuncusunun bonservisini eline alacağı kaydedildi.

Nabil Diarar'a Türkiye ve Beliçka'nın ardından bazı Fransız kulüplerinin de ilgisinin olduğu haberde belirtildi.