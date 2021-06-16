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Son dakika spor haberi: Dirar için ayrılık iddiası! Bonservisini alacak ve...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin geçtiğimiz sezon başnda 'a kiraladığı konusunda basınından sürpriz bir bilgi geldi. 2023'e dek Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Dirar'ın adı takımları ile de geçmesine karşın, yıldız isme Belçika'da ismi verilmeyen bazı kulüplerin talip olduğu kaydedildi. İşte detaylar... (Fotoma.com.tr | DIŞ HABERLER) |

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 10:44 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 10:44
Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Dirar için ayrılık iddiası! Bonservisini alacak ve...

'nin sezon başında 'a kiraladığı 'ın gelecek sezon da sarı lacivertlilerde olması beklenmiyor.

2023'e dek Fenerbahçe ile sözleşmesinin bulunmasına karşın kulüpte kalmayacak Nabil Dirar için ayrılık çanları çalıyor. basınında yer alan bilgilere göre yıldız isim, Belçika'da kalabilir.

BONSERVİSSİZ AYRILACAK
Öte yandan herhangi bir kulübün Dirar'a bonservis ödemek istemediği bilinirken, yıldız ismin menajerinin yetkililerle masaya oturacağı ve oyuncusunun bonservisini eline alacağı kaydedildi.

Nabil Diarar'a ve 'nın ardından bazı kulüplerinin de ilgisinin olduğu haberde belirtildi.

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