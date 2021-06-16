Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Favre gerçekleri! İşte tecrübeli hocanın talepleri... (FB spor haberi)

63 yaşındaki çalıştırıcının senelik 3 milyon 750 bin euro garanti ücret talep ettiği idida edilirken, 6 yardımcısını da İstanbul'a getireceği ifade edildi. Favre'nin transfer konusunda da her sene 30 milyon euro'luk bir bütçe ayrılmasını istediği ileri sürüldü.

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Favre'ye kadroyu tanıtan, gelecekle ilgili plan projelerini anlatan Ali Koç, kısa bir süre içinde cevap beklediğini de iletti. Kamp öncesi prensipte anlaşılan ve yapılacak yeni transferler konusunda da somut adımlar atacaklarını söyleyen başkan Koç'a bu hafta içinde yanıt vermesi beklenen Favre'nin Fenerbahçe'nin yeni hocası olmaya yakın olduğu iddiaları daha çok konuşulmaya başladı. Bu arada Favre'nin 6 yardımcısı için de toplam 3 milyon euro garanti para istediği ifade ediliyor.



