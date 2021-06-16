Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Favre gerçekleri! İşte tecrübeli hocanın talepleri... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: 'de Favre gerçekleri! İşte tecrübeli hocanın talepleri... ( haberi)

Son dakika spor haberi: 'de yeni sezon için çalışmalarına devam eden 'de flaş gelişmeler yaşanıyor. sonrası teknik direktör arayışlarını da sürdüren sarı lacivertliler tecrübeli hoca 'yi gündemibe almıştı. Fenerbahçe Başkanı 'un bizzat görüştüğü İsviçreli teknik adamın şartlarını net bir şekilde söylediği belirtildi. İşte tecrübeli hocanın talepleri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Favre gerçekleri! İşte tecrübeli hocanın talepleri... (FB spor haberi)

Sarı-lacivertlilerin hoca adayları arasında ilk sırada yer alan ile ilgili dün flaş iddialar ortaya atıldı. Başkanı 'un bizzat görüştüğü İsviçreli teknik adamın şartlarını net bir şekilde söylediği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Favre gerçekleri! İşte tecrübeli hocanın talepleri... (FB spor haberi)

63 yaşındaki çalıştırıcının senelik 3 milyon 750 bin euro garanti ücret talep ettiği idida edilirken, 6 yardımcısını da İstanbul'a getireceği ifade edildi. Favre'nin transfer konusunda da her sene 30 milyon euro'luk bir bütçe ayrılmasını istediği ileri sürüldü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Favre gerçekleri! İşte tecrübeli hocanın talepleri... (FB spor haberi)

GERİ SAYIM BAŞLADI

Favre'ye kadroyu tanıtan, gelecekle ilgili plan projelerini anlatan , kısa bir süre içinde cevap beklediğini de iletti. Kamp öncesi prensipte anlaşılan ve yapılacak yeni transferler konusunda da somut adımlar atacaklarını söyleyen başkan Koç'a bu hafta içinde yanıt vermesi beklenen Favre'nin 'nin yeni hocası olmaya yakın olduğu iddiaları daha çok konuşulmaya başladı. Bu arada Favre'nin 6 yardımcısı için de toplam 3 milyon euro garanti para istediği ifade ediliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Favre gerçekleri! İşte tecrübeli hocanın talepleri... (FB spor haberi)

12. ADAM ONU İSTİYOR

Hoca adayları arasında en çok konuşulan isim tartışmasız ... taraftarları da sosyal medyada yaptıkları yorumlarda İsviçreli teknik adamı takımın başında görmek istiyor. 12. adam, 63 yaşındaki deneyimli hoca ile ilgili son iki günlerde binlerce yorum ve paylaşımda bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Favre gerçekleri! İşte tecrübeli hocanın talepleri... (FB spor haberi)

B PLANI: SILVA YA DA BJELICA

Günlerdir Favre ile birlikte ile ismi en çok anılan isimler olan Nenad Bjelica ve Marco Silva için de yeni iddialar ortaya atılıyor. Yabancı kaynaklı haberlerde; sarı- lacivertlilerin her iki teknik adamla da iletişim halinde olduğu ileri sürülüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Favre gerçekleri! İşte tecrübeli hocanın talepleri... (FB spor haberi)

Favre ile anlaşma sağlanamaması halinde bu iki hocadan birinin F.Bahçe'nin başına geçeceği belirtiliyor.

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