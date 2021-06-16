Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Favre gerçekleri! İşte tecrübeli hocanın talepleri... (FB spor haberi)

Sarı-lacivertlilerin hoca adayları arasında ilk sırada yer alan Lucien Favre ile ilgili dün flaş iddialar ortaya atıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bizzat görüştüğü İsviçreli teknik adamın şartlarını net bir şekilde söylediği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin hoca adayları arasında ilk sırada yer alan Lucien Favre ile ilgili dün flaş iddialar ortaya atıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bizzat görüştüğü İsviçreli teknik adamın şartlarını net bir şekilde söylediği belirtildi.
63 yaşındaki çalıştırıcının senelik 3 milyon 750 bin euro garanti ücret talep ettiği idida edilirken, 6 yardımcısını da İstanbul'a getireceği ifade edildi. Favre'nin transfer konusunda da her sene 30 milyon euro'luk bir bütçe ayrılmasını istediği ileri sürüldü.
GERİ SAYIM BAŞLADI
Favre'ye kadroyu tanıtan, gelecekle ilgili plan projelerini anlatan Ali Koç, kısa bir süre içinde cevap beklediğini de iletti. Kamp öncesi prensipte anlaşılan ve yapılacak yeni transferler konusunda da somut adımlar atacaklarını söyleyen başkan Koç'a bu hafta içinde yanıt vermesi beklenen Favre'nin Fenerbahçe'nin yeni hocası olmaya yakın olduğu iddiaları daha çok konuşulmaya başladı. Bu arada Favre'nin 6 yardımcısı için de toplam 3 milyon euro garanti para istediği ifade ediliyor.
12. ADAM ONU İSTİYOR
Hoca adayları arasında en çok konuşulan isim tartışmasız Lucien Favre... Fenerbahçe taraftarları da sosyal medyada yaptıkları yorumlarda İsviçreli teknik adamı takımın başında görmek istiyor. 12. adam, 63 yaşındaki deneyimli hoca ile ilgili son iki günlerde binlerce yorum ve paylaşımda bulunuyor.
B PLANI: SILVA YA DA BJELICA
Günlerdir Favre ile birlikte Fenerbahçe ile ismi en çok anılan isimler olan Nenad Bjelica ve Marco Silva için de yeni iddialar ortaya atılıyor. Yabancı kaynaklı haberlerde; sarı- lacivertlilerin her iki teknik adamla da iletişim halinde olduğu ileri sürülüyor.
Favre ile anlaşma sağlanamaması halinde bu iki hocadan birinin F.Bahçe'nin başına geçeceği belirtiliyor.