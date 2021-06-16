Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Attila Szalai’nin son talibi Atletico Madrid! (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: ’nin son talibi ! (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... 'da transferde ismi geçenlerden biri de Fenerbahçe'nin stoperi 'ydi. , 'in Macar oyuncuyla yakından ilgilendiğini yazdı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Attila Szalai’nin son talibi Atletico Madrid! (FB spor haberi)

'da transferde ismi geçenlerden biri de 'nin stoperi 'ydi. , 'in Macar oyuncuyla yakından ilgilendiğini yazdı. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında 2 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı 23 yaşındaki savunmacı için ekiplerinin de takipte olduğu iddia edilmişti. ile 'ın 'ın ile oynadığı maçına gözlemci gönderdiği ve Szalai'yi yakın takibe aldığı da ileri sürüldü.

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