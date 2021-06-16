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Son dakika transfer haberleri | 'de sürpriz gelişmesi!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren , ilk takviyesini yaptı. Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezon 'de gol kralı olan 'u kadrosuna kattı. Çalışmalarını sessiz sedasız sürdüren Fenerbahçe, 3 yıldızıyla ile ilgili ise flaş bir karar aldı. İşte o detaylar ve gelişmesi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 09:51
Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de sürpriz Samatta gelişmesi!

'de yeni teknik direktör için çalışmalar sürerken bir yandan da mevcut kadro üzerinde planlamalar yapılıyor. Sarı-lacivertlilerde başkan bu ay içerisinde teknik direktör kararını verecek. Ancak bu teknik direktör kararıyla beraber Fenerbahçe'de mevcut kadroda düşünülmeyen bazı isimlerle yolların ayrılması planlanıyor.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de sürpriz Samatta gelişmesi!

geçen sezon 'de yaşadığı limit sıkıntısına rağmen sarı-lacivertliler bonservis bedeli ödeyerek üç oyuncuyu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulübe , ve büyük beklentilerle geldi. Fakat bu üç isim tüm sezon boyunca beklentileri karşılayamadı ve hayal kırıklığı yarattı.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de sürpriz Samatta gelişmesi!

Sarı-lacivertli takıma toplamda 10 milyon euroya yakın bir bedelle getirilen ancak başarısız olan Tisserand, ve artık düşünülmüyor. Yönetimin planı bu üç isimle yolları ayırmak. Ancak bonservis bedeli ödendiği için bu oyuncular ile yollar ayrılırken sadece maaşları değil ödenen bonservis bedelleri ile ilgili de bir kayıp söz konusu olacak.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de sürpriz Samatta gelişmesi!

Bu üç isme şu anda 'den talipler var. Ama bu oyuncular ligde 'den başka bir takımda oynamak istemiyor. Bu nedenle kiralık olarak 'ya dönmeleri bir diğer ihtimal olarak düşünülüyor. Kulübün kasasından bu üç oyuncu için bonservis bedeli olarak toplamda 10 milyon euroya yakın para çıktı.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de sürpriz Samatta gelişmesi!

Yeni teknik direktörün isteyeceği transferler de söz konusu olacağı için , minimum kayıpla bile olsa bu isimleri göndermeyi hedefliyor. Milliyet'in haberine göre geçen sezon ilk 11 için transfer edilen bu üç oyuncu yerlerini de kaybetti ve alternatif oyuncu pozisyonuna düştü.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de sürpriz Samatta gelişmesi!

Geçen sezon başında 'dan büyük umutlarla gelen golcü oyuncu Mbwana , en fazla hayal kırıklığı yaratan isim oldu. Özellikle 2018-19 sezonunda 'da 'te oynarken 32 gol atarak tüm 'da dikkat çeken Samatta, son 2 yılda adeta dip yaptı. formasıyla sadece 5 gol atabilen forvet, gelecek için umut vermemeye başladı. Samatta'nın bonservis bedelinin 6.5 milyon euro olduğu belirtiliyor. Samatta, Fenerbahçe formasıyla ve 'nda 30 resmi maça çıktı ve 6 gol attı. Ligde 5 gol bulan Tanzanyalı yıldız, kupada ise sadece 1 kez ağları havalandırdı. Samatta, bin 543 dakika süre aldı.

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