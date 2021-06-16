Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de sürpriz Samatta gelişmesi!

Bu üç isme şu anda Süper Lig'den talipler var. Ama bu oyuncular ligde Fenerbahçe'den başka bir takımda oynamak istemiyor. Bu nedenle kiralık olarak Avrupa'ya dönmeleri bir diğer ihtimal olarak düşünülüyor. Kulübün kasasından bu üç oyuncu için bonservis bedeli olarak toplamda 10 milyon euroya yakın para çıktı.
Yeni teknik direktörün isteyeceği transferler de söz konusu olacağı için Fenerbahçe, minimum kayıpla bile olsa bu isimleri göndermeyi hedefliyor. Milliyet'in haberine göre geçen sezon ilk 11 için transfer edilen bu üç oyuncu yerlerini de kaybetti ve alternatif oyuncu pozisyonuna düştü.
Geçen sezon başında Aston Villa'dan büyük umutlarla gelen golcü oyuncu Mbwana Samatta, en fazla hayal kırıklığı yaratan isim oldu. Özellikle 2018-19 sezonunda Belçika'da Genk'te oynarken 32 gol atarak tüm Avrupa'da dikkat çeken Samatta, son 2 yılda adeta dip yaptı. Fenerbahçe formasıyla sadece 5 gol atabilen Tanzanyalı forvet, gelecek için umut vermemeye başladı. Samatta'nın bonservis bedelinin 6.5 milyon euro olduğu belirtiliyor. Samatta, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 30 resmi maça çıktı ve 6 gol attı. Ligde 5 gol bulan Tanzanyalı yıldız, kupada ise sadece 1 kez ağları havalandırdı. Samatta, bin 543 dakika süre aldı.