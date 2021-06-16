Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de sürpriz Samatta gelişmesi!

Bu üç isme şu anda Süper Lig'den talipler var. Ama bu oyuncular ligde Fenerbahçe'den başka bir takımda oynamak istemiyor. Bu nedenle kiralık olarak Avrupa'ya dönmeleri bir diğer ihtimal olarak düşünülüyor. Kulübün kasasından bu üç oyuncu için bonservis bedeli olarak toplamda 10 milyon euroya yakın para çıktı.

Yeni teknik direktörün isteyeceği transferler de söz konusu olacağı için Fenerbahçe, minimum kayıpla bile olsa bu isimleri göndermeyi hedefliyor. Milliyet'in haberine göre geçen sezon ilk 11 için transfer edilen bu üç oyuncu yerlerini de kaybetti ve alternatif oyuncu pozisyonuna düştü.