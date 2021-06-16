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Fenerbahçeli Frey transferin gözdesi oldu! 'nin ardından de talip oldu

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin geçtiğimiz sezon kiralık gönderdiği , Beveren'de 17 gol 4 asist üreterek Belçika'da yıldızını parlatmayı başarmıştı. İsviçreli golcüden hatrı sayılır bir gelir sağlamayı düşünen Fenerbahçe'nin kapısını çalan ilk kulüp olmuştu. Yaşanan bu gelişmenin ardından Frey'e, 'in de talip olduğu ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 15:37
Fenerbahçeli Frey transferin gözdesi oldu! Standart Liege'nin ardından Antwerp de talip oldu

, geçtiğimiz sezon başında İsviçreli golcü 'i Belçika Ligi ekiplerinden Beveren'e kiralamış ve 26 yaşındaki futbolcu, burada oldukça başarılı bir sezon geçirmişti.

Frey, çıktığı 32 müsabakada 17 gol 4 asist üretmiş ve Belçika'nın büyük takımlarının ilgisini çekmişti.

Sarı lacivertlilerin kapısını Frey transferi için ilk çalan takımın olduğu bilinirken, yaklaşık 2 milyon euroluk bonservis teklif ettiği ifade edilmişti.

YENİ TALİBİ ÇIKTI
Belçika basınından yansıyan bilgilere göre Frey'e, Standart Liege'nin ardından de talip oldu.

Öte yandan Alman kulübü Hamburg'un da, Frey'in transferiyle yakından ilgilendiği iddia edildi.

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