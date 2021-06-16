Fenerbahçeli Frey transferin gözdesi oldu! Standart Liege'nin ardından Antwerp de talip oldu

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında İsviçreli golcü Michael Frey'i Belçika Ligi ekiplerinden Beveren'e kiralamış ve 26 yaşındaki futbolcu, burada oldukça başarılı bir sezon geçirmişti.

Frey, çıktığı 32 müsabakada 17 gol 4 asist üretmiş ve Belçika'nın büyük takımlarının ilgisini çekmişti.

Sarı lacivertlilerin kapısını Frey transferi için ilk çalan takımın Standart Liege olduğu bilinirken, yaklaşık 2 milyon euroluk bonservis teklif ettiği ifade edilmişti.

YENİ TALİBİ ÇIKTI

Belçika basınından yansıyan bilgilere göre Frey'e, Standart Liege'nin ardından Antwerp de talip oldu.

Öte yandan Alman kulübü Hamburg'un da, Frey'in transferiyle yakından ilgilendiği iddia edildi.