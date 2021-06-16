Haberler Fenerbahçe Bir iddia da Çizme'den

Bir iddia da 'den

Yeni sezonda sağ beke takviye yapmayı planlayan 'nin gündeminde 'nın olduğu iddia edilmişti. Sarı-lacivertlilerin bu bölgeye yapacağı transfer için bu kez basınında bir haber ortaya atıldı. II Tempo, Fenerbahçe'nin ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 'la ilgilendiğini yazdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Bir iddia da Çizme'den
Yeni sezonda sağ beke takviye yapmayı planlayan 'nin gündeminde 'nın olduğu iddia edilmişti. Sarı-lacivertlilerin bu bölgeye yapacağı transfer için bu kez basınında bir haber ortaya atıldı. II Tempo, Fenerbahçe'nin ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 'la ilgilendiğini yazdı. Haberde; 30 yaşındaki İtalyan sağ bek için resmi bir girişimde bulunulmadığı da vurgulandı.
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