Bir iddia da Çizme'den

Yeni sezonda sağ beke takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündeminde Aureilo Buta'nın olduğu iddia edilmişti. Sarı-lacivertlilerin bu bölgeye yapacağı transfer için bu kez İtalya basınında bir haber ortaya atıldı. II Tempo, Fenerbahçe'nin Roma ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Davide Santon'la ilgilendiğini yazdı.
Yeni sezonda sağ beke takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündeminde Aureilo Buta'nın olduğu iddia edilmişti. Sarı-lacivertlilerin bu bölgeye yapacağı transfer için bu kez İtalya basınında bir haber ortaya atıldı. II Tempo, Fenerbahçe'nin Roma ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Davide Santon'la ilgilendiğini yazdı. Haberde; 30 yaşındaki İtalyan sağ bek için resmi bir girişimde bulunulmadığı da vurgulandı.