Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni transfer Serdar Dursun'dan ilk açıklama! "Şampiyon yapacağım" (FB spor haberi)

Fenerbahçe ile anlaşan Serdar Dursun, imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

İşte Serdar Dursun'un açıklamaları:

Çok mutlu ve heyecanlıyım. Büyük Fenerbahçe taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Gol kralı olarak geldim, inşallah gollerimle Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım.

F.BAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAĞIM

Farklı takımlardan da teklifler geldi ama Fenerbahçe'nin adı heyecanlandırdı. Bir erkek çocuğum olacak, onun bereketiyle Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacağım. Bu statta kale arkasında çok maç izledim. Gollerimi atmayı, taraftarla buluşmayı hayal ediyorum.

BİTİRİCİLİĞİM İYİDİR

Uzun boyuma rağmen teknik bir oyuncuyum. Ceza sahasında bitiriciliğim iyidir. Sahada ne kadar iyi bir Fenerbahçeli olduğumu göstereceğim.