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'ye teknik direktör önerdi mi? Menajerinden flaş açıklama!

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler teknik direktör konusunda ince eleyip sık dokurken, gündeme son olarak gelmişti. Öte yandan sarı lacivertlilerin süperstarı 'in, Favre konusunda Fenerbahçe Başkanı 'a öneride bulunduğu iddia edilmişti. 'un menajeri Erkut Söğüt, konuya ilişkin konuştu. | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 17:32
Mesut Özil Fenerbahçe'ye teknik direktör önerdi mi? Menajerinden flaş açıklama!

'nin yıldız futbolcusu 'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız oyuncunun takıma antrenör önerdiği yönünde çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulundu.

"Mesut Özil hiçbir teknik direktör için referans olmadı"

Söğüt, Özil'in sarı lacivertli kulübe hiçbir şekilde bir teknik direktör tavsiyesinde bulunmadığını belirterek, "Son günlerde medyada Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışı sürerken temsil ettiğim Fenerbahçe profesyonel futbolcusu Mesut Özil'in dolaylı yönden ismi sıkça kullanılmaktadır. Mesut Fenerbahçe formasını giydiği ilk günden itibaren hiçbir teknik adam ile ilgili bir öneride bulunmamış, kimseye referans olmamıştır. Mesut sadece futboluna konsantre olmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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