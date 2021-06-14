Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Edin Visca, Kostas Fortounis, Enis Destan...

Son dakika spor haberleri: İşte 'nin transfer listesi! , , ...

Son dakika haberleri... 'de 2014 yılından bu yana şampiyon olamayan Fenerbahçe, gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak. Deneyimli bir teknik direktör ile çalışacak olan Kanarya'da transfer listesi de hazır. Fırsat transferlerini de kovalayan sarı lacivertlilerin gündemine , , gibi isimler geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 14:13
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Edin Visca, Kostas Fortounis, Enis Destan... | FB haberleri

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan 'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan 'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Edin Visca, Kostas Fortounis, Enis Destan... | FB haberleri

ENİS DESTAN

devlerinin gözdesi için girişimlerini sürdürüyor. 'nun en büyük talebi futbolcunun oynatılması ve gelişmesi. Bonservis bedeli için birçok kulüp ile görüşmeler devam ederken en güçlü adaylardan biri de Fenerbahçe.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Edin Visca, Kostas Fortounis, Enis Destan... | FB haberleri

EDIN VISCA

Kanat arayışlarını sürdüren , uzun süredir gündeminde olan için temasları sıkılaştıracak. ile olan iyi ilişkiler, transferindeki gibi değerlendirilecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Edin Visca, Kostas Fortounis, Enis Destan... | FB haberleri

STEVEN CAULKER

formasıyla iyi bir performans sergileyen ve sözleşmesi sona eren , , ve 'un gündeminde yer alıyor. Kanarya, İngiliz stoper ve menajeriyle temaslarını sürdürüyor. Caulker'ın kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Edin Visca, Kostas Fortounis, Enis Destan... | FB haberleri

NIKOLA MAKSIMOVIC

Atilla Szalai'nin yanına deneyimli bir stoper arayan , İtalya Serie A takımlarından Napoli'nin yıldızı Maksimovic'i yeniden listeye aldı. Menajer ile görüşmeler devam ediyor. Maksimovic'in 30 Haziran 2021'de sözleşmesi sona eriyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Edin Visca, Kostas Fortounis, Enis Destan... | FB haberleri

ANDREA RANOCCHIA

Andrea Ranocchia, stoper için düşünülen bir diğer isim. Kanarya, Inter ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu için temasları sıklaştırdı. Menajeri ve kendisiyle görüşmeler devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Edin Visca, Kostas Fortounis, Enis Destan... | FB haberleri

KOSTAS FORTOUNIS

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan 'de devreye girdi. Orta sahadan Pelkas'a gelen tekliflerin ardından yeni 10 numara arayışlarına giren Fenerbahçe'de Fortounis listeye dahil oldu. Sarı lacivertli ekip girişimlere başlamaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Edin Visca, Kostas Fortounis, Enis Destan... | FB haberleri

SANTOS BORRE

River Plate ile sözleşmesi sona eren Santos Borre birçok takımın transfer listesinde yer alıyor. River Plate sözleşme uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor. 'ın da ilgilendiği Santos Borre için devreye girdi. Inter, Milan ve Lazio gibi dev kulüpler de Borre ile anlaşmak için sıraya girdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Edin Visca, Kostas Fortounis, Enis Destan... | FB haberleri

OUSSAMA TANNANE

'nin görüşmeler için İstanbul'a getirttiği Oussama Tannane'nin kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Edin Visca, Kostas Fortounis, Enis Destan... | FB haberleri

ALEKSANDAR MITROVIC

Aleksandar Mitrovic için ısrar sürüyor. Yıldız golcünün takımı Fulham ile temasa geçen 'nin satın alma opsiyonlu kiralık formülü üzerinden teklifini iletti.

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