Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
ENİS DESTAN
Süper Lig devlerinin gözdesi Enis Destan için Fenerbahçe girişimlerini sürdürüyor. Altınordu'nun en büyük talebi futbolcunun oynatılması ve gelişmesi. Bonservis bedeli için birçok kulüp ile görüşmeler devam ederken en güçlü adaylardan biri de Fenerbahçe.
EDIN VISCA
Kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Edin Visca için temasları sıkılaştıracak. Başakşehir ile olan iyi ilişkiler, İrfan Can Kahveci transferindeki gibi değerlendirilecek.