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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! ile anlaşma tamam

'de son dakika transfer haberi... Bir taraftan takımın başına tecrübeli ve fark yaratacak bir teknik direktör geçirmek için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, diğer taraftan da yaz transfer sezonunun ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Goal'ün haberine göre Fenerbahçe, şu anda Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'da forma giyen ile anlaşma sağladı. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 17:32 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 17:57
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Fabio Martins ile anlaşma tamam

, yaz transfer sezonunda önemli bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Goal'ün haberine göre sarı lacivertliler, ile transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Sol kanatta ve sağ kanatta forma giyen, hızıyla dikkat çeken Martins, daha öne Porto, Braga ve Paçoş Ferreira'da forma giymişti.

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Öte yandan Goal'ün haberinde, Martins'in Avrupa'ya yeniden dönmek istediği ve bu sebeple sarı lacivertlilere 'evet' dediği ifade edildi.

Fabio Martins bu sezon toplamda 25 müsabakada rol alırken 9 gol 4 asist üretti.

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