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Son dakika haberi: İtalyanlar yazdı: Fenerbahçe Rugani için teklif yapacak!

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, gelecek sezon savunma hattını güçlendirmek isterken, rotasını İtalya'ya çevirdi. Çizme basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, bonservisi 'ta bulunan 26 yaşındaki savunmacı için transfer teklifi yapacak. | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberi: İtalyanlar yazdı: Fenerbahçe Rugani için teklif yapacak!

İtalyan medyası, 'nin 'ta forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile ilgilendiğini yazdı.

Sarı-lacivertli takımın, tecrübeli stoperin son durumunu sorduğu ve teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. Geçen sezonun başında Rennes'e şubat ayında ise Cagliari'ye kiralanan Rugani, Serie A'da 16 maçta oynayıp 1 gol ve 1 asist üretti. Cagliari'nin de Rugani'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi. Juventus ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.90 boyundaki Daniele Rugani'nin piyasa değeri 5 milyon euro.


Juventus'ta 101 maça çıkıp 7 gol+1 asiste imza atan Rugani, 7 kez 'nın formasını giydi.

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