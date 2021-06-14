Son dakika Fenerbahçe haberi: İtalyanlar yazdı: Fenerbahçe Rugani için teklif yapacak!

İtalyan medyası, Fenerbahçe'nin Juventus'ta forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Daniele Rugani ile ilgilendiğini yazdı.



Sarı-lacivertli takımın, tecrübeli stoperin son durumunu sorduğu ve teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. Geçen sezonun başında Rennes'e şubat ayında ise Cagliari'ye kiralanan Rugani, Serie A'da 16 maçta oynayıp 1 gol ve 1 asist üretti. Cagliari'nin de Rugani'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi. Juventus ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.90 boyundaki Daniele Rugani'nin piyasa değeri 5 milyon euro.





Juventus'ta 101 maça çıkıp 7 gol+1 asiste imza atan Rugani, 7 kez İtalya Milli Takımı'nın formasını giydi.