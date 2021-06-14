Son dakika Fenerbahçe haberi: Favre Fenerbahçe için tam isabet! İşte parlattığı yıldızlar ve oynattığı futbol

Üst düzey bir futbolculuk dönemi olmayan Lucien Favre, teknik direktörlükte ilk ciddi sınavını Servette'de verdi. Futbolcu olarak oynadığı Servette ile İsviçre Kupası'nı kazanan Favre, daha sonra Zürich ile bu ligde iki kez üst üste şampiyonluk yaşadı. Bu başarısından sonra Hertha Berlin'in başına geçen İsviçreli çalıştırcı, 2008-09'da çok kısıtlı bütçesine rağmen sezonu 4. bitirdi. Bir sonraki yıl istediği transferlerin yapılmaması, takımda tutulmasını istediği isimlerin satılması Favre'nin bu kulüple ipleri koparmasına neden oldu. Hertha, Favre'nin ayrıldığı sezon küme düşerken, İsviçreli'nin yeni adresi ise M'Gladbach oldu.

YENİ YILDIZLAR KAZANDIRDI

Favre, 2010-11'de düşme potasında başına geçtiği M'Gladbach'ı kümede tutmayı başardı. Bir sonraki sezon takımı uzun süre üst sıralarda tuttu ama ligi 4. tamamladı. Önemli isimlerin satılmasına rağmen istikrarı korudu. 13 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığı 2014-15'i 3. bitirdi. 2015-17'de çalıştırdığı Nice ile ilk sezona damga vurdu. Balotelli, Ben Arfa gibi isimlere kariyerlerinin en iyi dönemini yaşatan 63 yaşındaki hoca, birçok gence de şans verdi. 2018-19'da geldiği Dortmund ile ilk sezonunda şampiyonluğu 2 puanla kaçıran deneyimli teknik adam, yaklaşık 2.5 sezon kaldığı Alman devine dünya yıldızları kazandırmayı başardı.