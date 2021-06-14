Haberler Fenerbahçe Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de Attila Szalai ve Osayi Samuel Ada yolcusu!

Son dakika transfer haberleri | 'de ve Osayi Samuel Ada yolcusu!

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son haftalarda kaçıran ve kupa hasreti 7 sezonu bulan , yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör ile yollarını ayıran 'da hoca konusu henüz çözüme kavuşmazken, Başkan seçimi bekliyor. Daha önce , , ve gibi isimlere olağanüstü bir teklif gelmedikçe satmayı düşünmüyoruz diyen başkan, bu kararından dönebilir. İşte sarı-lacivertlilerde Attila Szalai ve Bright Osayi Samuel için gelen teklifler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 10:37
Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de Attila Szalai ve Osayi Samuel Ada yolcusu!

'de yaz transfer dönemi penceresi 10 Haziran'da açıldı. Kulüpler bir yandan kadrolarını güçlendirmek için transfer görüşmelerine başlarken, oyunculara da sürpriz transfer teklifleri geliyor. Yeni başkanını seçecek 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkanlık seçimi öncesi yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Başkan , yeni teknik direktörün veya ekolünden olacağını açıklamıştı.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de Attila Szalai ve Osayi Samuel Ada yolcusu!

Teknik direktör konusunu kısa sürede çözüme kavuşturması beklenen 'de, kadro yapılanması da belli oluyor. Başkan Koç'un olağanüstü bir teklif gelmediği halde Szalai, Altay, Ozan ve İrfan'ı satmayı düşünmüyoruz demesine rağmen Macar stoper için Avrupa devleri sıraya girdi. Genç futbolcu için en ciddi talip ise 'den City...

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de Attila Szalai ve Osayi Samuel Ada yolcusu!

Macaristan formasıyla EURO 2020'de mücadele edecek 24 yaşındaki stoperin, turnuva sonrasında 'ye gidebileceği iddia edildi. Macar basınında yer alan haberlerde, ekibi 'ın Szalai için bütçe ayırdığı ve transfere hazır olduğu savunuldu.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de Attila Szalai ve Osayi Samuel Ada yolcusu!

OSAYI SÜRPRİZİ

'nun göreve gelişiyle yedek kulübesine mahkum olan Bright Osayi Samuel'le ilgili sürpriz gelişme yaşandı. Avrupa'nın köklü kulübün genç kanat oyuncusu için devreye girdi. İskoç ekibi, Nijeryalı kanat oyuncusunu 'ye transfer olmadan önce de istemiş ancak sonuç alamamıştı. Eski 'lı , Osayi'nin Gerrard için iyi bir hamle olacağını söyledi. Genç oyuncunun geleceğine yeni teknik adam karar verecek.

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