Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de Attila Szalai ve Osayi Samuel Ada yolcusu!

Süper Lig'de yaz transfer dönemi penceresi 10 Haziran'da açıldı. Kulüpler bir yandan kadrolarını güçlendirmek için transfer görüşmelerine başlarken, oyunculara da sürpriz transfer teklifleri geliyor. Yeni başkanını seçecek Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkanlık seçimi öncesi yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Başkan Ali Koç, yeni teknik direktörün Portekiz veya Alman ekolünden olacağını açıklamıştı.

Teknik direktör konusunu kısa sürede çözüme kavuşturması beklenen Fenerbahçe'de, kadro yapılanması da belli oluyor. Başkan Koç'un olağanüstü bir teklif gelmediği halde Szalai, Altay, Ozan ve İrfan'ı satmayı düşünmüyoruz demesine rağmen Macar stoper için Avrupa devleri sıraya girdi. Genç futbolcu için en ciddi talip ise Premier Lig'den Leicester City...