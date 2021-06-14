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Fenerbahçeli 'den transfer ve açıklaması! "Her oyuncu..."

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin ara transfer sezonunda 'dan kadrosuna kattığı Macar stoper , kısa süre içerisinde oynadığı futbolla büyük beğeni toplamış ve 'nın dev kulüplerinin transfer listesine girmişti. 'de de ile boy gösterecek Szalai, hem ülkesi hem de Fenerbahçe için büyük ümit taşıyor. 'de ve 'ın kendisi için turnuvaya scout gönderdiği bilinen Szalai, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada geleceğine ilişkin konuştu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 14:56 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 15:04
Fenerbahçeli Attila Szalai'den transfer ve EURO 2020 açıklaması! "Her oyuncu..."

'de oynadığı etkili futbolla otoritelerin büyük beğenisini toplayan , 'ye damga vurmaya hazırlanıyor. Uluslararası basında sıkça adı transferle anılan Macar futbolcu için worldsoccertalk, özel bir haber yayımladı. İşte o detaylar...

Fenerbahçeli Attila Szalai'den transfer ve EURO 2020 açıklaması! "Her oyuncu..."

"Macarlar, Almanya, Portekiz ve Fransa ile ölümcül bir grupta yer alıyor ve mücadele etmeye hazırlar. Macarların en gözde isimlerinden biri, Szalai. Fenerbahçeli stoper, daha önce verdiği röportajda gruba dair, "Güçlü rakiplerimize karşı sürpriz yapmak ve en az 1 puan olmak üzere, oynadığımız tüm maçlarda 3 puan hedefliyoruz." demişti.

Fenerbahçeli Attila Szalai'den transfer ve EURO 2020 açıklaması! "Her oyuncu..."

Uzun boyu ve geniş omuzlarıyla dikkat çeken Szalai, sanılandan hızlı yükseliş yaşadı. İki yıl öncesine kadar onu kimse tanımıyordu ancak ocak ayında Türk devi 'ye katıldı. İstanbul'da, kısa süre içinde taraftarların sevgilisi oldu. Bu sezon çıktığı 22 maçta 3 gol üretti.

Fenerbahçeli Attila Szalai'den transfer ve EURO 2020 açıklaması! "Her oyuncu..."

Szalai, milli takıma dair verdiği röportajda, "Milli Takım'ım için bir gol atarsam o gün, hayatımın en güzel günü olur." dedi. Ayrıca Macar gazeteci Gergely Marosi, Szalai'ye ilişkin yaptığı konuşmada, "Kıbrıs'tan Türk devine gitmesi ve orada parlaması oldukça etkileyici." dedi.

Fenerbahçeli Attila Szalai'den transfer ve EURO 2020 açıklaması! "Her oyuncu..."

Marosi konuşmasının devamında, "Sadece ulusal takımlar değil, Milli Takım'da da performansıyla öne çıktı. Savunmadaki arkadaşı Orban ile iyi bir ikili oldu, kimyaları uyuştu. Rakiplere karşı korkusuzca oynadılar." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli Attila Szalai'den transfer ve EURO 2020 açıklaması! "Her oyuncu..."

Macar gazeteci Attila'nın transferine ilişkin verdiği demeçte de, "Szalai sakatlanmazsa veya açıkçası şaşırtıcı bir şekilde gelişimini durdurmazsa, 'ilk beş lige' gitmesi olası. Bu yaz onun adında adım atmak biraz erken olabilir ancak 'de, dünyanın en iyi forvetlerine karşı kendini test edebilir." dedi.

Fenerbahçeli Attila Szalai'den transfer ve EURO 2020 açıklaması! "Her oyuncu..."

"HER OYUNCU İSTER"
Öte yandan de, geleceğine ilişkin yaptığı konuşmada, "Her oyuncu dünyanın en büyük üç liginde oynamak ister, bu yüzden herkes gibi benim de böyle hayallerim var. Mümkün olan en yüksek seviyede oynamak istiyorum." dedi.

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