Fenerbahçeli Attila Szalai'den transfer ve EURO 2020 açıklaması! "Her oyuncu..."

Fenerbahçe'de oynadığı etkili futbolla otoritelerin büyük beğenisini toplayan Attila Szalai, EURO 2020'ye damga vurmaya hazırlanıyor. Uluslararası basında sıkça adı transferle anılan Macar futbolcu için worldsoccertalk, özel bir haber yayımladı. İşte o detaylar...
"Macarlar, Almanya, Portekiz ve Fransa ile ölümcül bir grupta yer alıyor ve mücadele etmeye hazırlar. Macarların en gözde isimlerinden biri, Szalai. Fenerbahçeli stoper, daha önce verdiği röportajda gruba dair, "Güçlü rakiplerimize karşı sürpriz yapmak ve en az 1 puan olmak üzere, oynadığımız tüm maçlarda 3 puan hedefliyoruz." demişti.
Uzun boyu ve geniş omuzlarıyla dikkat çeken Szalai, sanılandan hızlı yükseliş yaşadı. İki yıl öncesine kadar onu kimse tanımıyordu ancak ocak ayında Türk devi Fenerbahçe'ye katıldı. İstanbul'da, kısa süre içinde taraftarların sevgilisi oldu. Bu sezon çıktığı 22 maçta 3 gol üretti.