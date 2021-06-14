Fenerbahçeli Attila Szalai'den transfer ve EURO 2020 açıklaması! "Her oyuncu..."

"HER OYUNCU İSTER"

Öte yandan Attila Szalai de, geleceğine ilişkin yaptığı konuşmada, "Her oyuncu dünyanın en büyük üç liginde oynamak ister, bu yüzden herkes gibi benim de böyle hayallerim var. Mümkün olan en yüksek seviyede oynamak istiyorum." dedi.