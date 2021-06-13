Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe 21'lik golcü Jan Hurtado'nun peşinde!

Son dakika transfer haberleri: 21'lik golcü 'nun peşinde!

Son dakika transfer haberleri: Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Bir yandan teknik direktör arayışlarına devam eden sarı-lacivertliler, diğer taraftan da eksik bölgeler için transfer listesini oluşturmaya başladı. İlk olarak golcü sorununu çözmek isteyen Fenerbahçe, 21 yaşındaki golcü 'yu gündemine aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 09:29 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 09:45
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe 21'lik golcü Jan Hurtado'nun peşinde!

Yeni sezonda hem teknik heyeti hem de oyuncu kadrosunu yenileyecek olan 'de transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör arayışlarında sona gelen sarı-lacivertliler, yeni hocasını beklemeden transfer listesini de oluşturmaya başladı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe 21'lik golcü Jan Hurtado'nun peşinde!

Scout ekibi sezon boyunca izlediği oyuncularla ilgili raporunu yönetime sundu. Not edilen isimler arasında Bragantino'nun genç forveti 'nun da olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe 21'lik golcü Jan Hurtado'nun peşinde!

Boca Juniors'tan kiralanan 21 yaşındaki santrfor yetenekleri ile dikkat çekiyor. Şimdiden 3 kez milli formayı giyen Hurtado, alt kategorilerde giydiği ulusal formasıyla 28 maçta 7 gol attı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe 21'lik golcü Jan Hurtado'nun peşinde!

Sarı-lacivertli yönetimin, Hurtado transferi için yeni teknik direktörü bekleyeceği öğrenildi. Yeni hoca olumlu rapor verdiği takdirde , Boca Juniors'ın kapısını çalacak.

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