Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe 21'lik golcü Jan Hurtado'nun peşinde!

Yeni sezonda hem teknik heyeti hem de oyuncu kadrosunu yenileyecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör arayışlarında sona gelen sarı-lacivertliler, yeni hocasını beklemeden transfer listesini de oluşturmaya başladı.
Scout ekibi sezon boyunca izlediği oyuncularla ilgili raporunu yönetime sundu. Not edilen isimler arasında Bragantino'nun genç forveti Jan Hurtado'nun da olduğu öğrenildi.
Boca Juniors'tan kiralanan 21 yaşındaki Venezuelalı santrfor yetenekleri ile dikkat çekiyor. Şimdiden 3 kez milli formayı giyen Hurtado, alt kategorilerde giydiği ulusal formasıyla 28 maçta 7 gol attı.