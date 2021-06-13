Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gözdesi David Luiz için Marsilya devreye girdi!

Stoper mevkisine minimum 1 takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de David Luiz ismi ön plana çıkmıştı. Arsenal'in veda ettiği deneyimli savunma oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilere transferde rakip çıktı.

Fichajes'in haberine göre, yaz transfer sezonunu hareketli geçirmesi beklenen Marsilya, Brezilyalı stoper David Luiz'in peşine düştü. Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, Arsenal ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisini eline alan yıldız futbolcuyu ikna etmek istiyor. Yıldız savunma oyuncusu, Fransa Ligue 1'de daha önce 2 sezon PSG formasıyla mücadele verdi.

David Luiz geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de Arsenal formasıyla 20 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.