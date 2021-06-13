Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gözdesi David Luiz için Marsilya devreye girdi!

Son dakika transfer haberi: 'nin gözdesi için devreye girdi!

Son dakika spor haberi: Transfer operasyonunu sürdüren , gelecek sezon stoper tandemini sağlama almak istiyor. 'nin yanına takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, ile yollarını ayıran yıldız stoper 'i transfer gündemine almıştı. 34 yaşındaki savunma oyuncusu için ekibi 'nın devreye girdiği iddia edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 19:27 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 19:32
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gözdesi David Luiz için Marsilya devreye girdi!

Stoper mevkisine minimum 1 takviye yapmak isteyen 'de ismi ön plana çıkmıştı. 'in veda ettiği deneyimli savunma oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilere transferde rakip çıktı.

Fichajes'in haberine göre, yaz transfer sezonunu hareketli geçirmesi beklenen , Brezilyalı stoper David Luiz'in peşine düştü. ekibi Marsilya, Arsenal ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisini eline alan yıldız futbolcuyu ikna etmek istiyor. Yıldız savunma oyuncusu, Fransa Ligue 1'de daha önce 2 sezon formasıyla mücadele verdi.

David Luiz geçtiğimiz sezon 'de Arsenal formasıyla 20 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

SON DAKİKA