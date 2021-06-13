Son dakika FB transfer haberleri | Caulker Fenerbahçe'de! Beşiktaş'ı reddetti

Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini Steven Caulker ile yapıyor. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz stoperle 3 yıllık kontrat için prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Yeni teknik direktörün de onay vermesi halinde resmi imzaların atılması bekleniyor.

Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Steven Caulker'in siyah-beyazlıları, "Fenerbahçe ile anlaştım" diyerek reddettiği ifade edildi.

Fenerbahçe geçen yaz da Caulker'ı istemiş ancak bonservis konusunda Alanyaspor ile anlaşamayınca vazgeçmişti. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon Alanyaspor ile 37 maça çıkarken, 4 gol atıp, 2 de asist yaptı.