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Son dakika transfer haberleri | Caulker 'de! 'ı reddetti

yeni sezonun ilk transferini ile yapıyor. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz stoperle 3 yıllık kontrat için prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. İngiliz stoper, ‘ ile anlaştım’ diyerek ’ı geri çevirdi. Caulker ile 3 yıllık sözleşme yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika FB transfer haberleri | Caulker Fenerbahçe'de! Beşiktaş'ı reddetti

yeni sezonun ilk transferini ile yapıyor. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz stoperle 3 yıllık kontrat için prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Yeni teknik direktörün de onay vermesi halinde resmi imzaların atılması bekleniyor.

'ın da transfer listesinde yer alan Steven Caulker'in siyah-beyazlıları, "Fenerbahçe ile anlaştım" diyerek reddettiği ifade edildi.

Fenerbahçe geçen yaz da Caulker'ı istemiş ancak bonservis konusunda ile anlaşamayınca vazgeçmişti. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon Alanyaspor ile 37 maça çıkarken, 4 gol atıp, 2 de asist yaptı.

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