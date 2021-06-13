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Pirlo 'ye sıcak bakmadı

için dün iki flaş teknik direktör ismi daha ortaya atıldı. Sky Italia Muhabiri Di Marzio, sarı-lacivertlilerin ile görüştüğünü belirtti. Di Marzio, “Fenerbahçe, Pirlo’yu ikna etmeye çalıştı ancak Pirlo bu sezon da ’da kalmak istiyor” dedi. İspanyol muhabir ise, “Fenerbahçe İspanyol bir teknik adamı takımın başına getirmek istiyor” diyerek ve ile ilgilendiğini ileri sürdü. İki hoca da boşta bulunuyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 06:50
Pirlo Fenerbahçe'ye sıcak bakmadı
için dün iki flaş teknik direktör ismi daha ortaya atıldı. Sky Italia Muhabiri Di Marzio, sarı-lacivertlilerin ile görüştüğünü belirtti. Di Marzio, "Fenerbahçe, Pirlo'yu ikna etmeye çalıştı ancak Pirlo bu sezon da 'da kalmak istiyor" dedi. İspanyol muhabir ise, "Fenerbahçe İspanyol bir teknik adamı takımın başına getirmek istiyor" diyerek ve ile ilgilendiğini ileri sürdü. İki hoca da boşta bulunuyor.
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