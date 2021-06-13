Pirlo Fenerbahçe'ye sıcak bakmadı

Fenerbahçe için dün iki flaş teknik direktör ismi daha ortaya atıldı. Sky Italia Muhabiri Di Marzio, sarı-lacivertlilerin Andre Pirlo ile görüştüğünü belirtti. Di Marzio, “Fenerbahçe, Pirlo’yu ikna etmeye çalıştı ancak Pirlo bu sezon da İtalya’da kalmak istiyor” dedi. İspanyol muhabir Yamila Lopez ise, “Fenerbahçe İspanyol bir teknik adamı takımın başına getirmek istiyor” diyerek Valverde ve Setien ile ilgilendiğini ileri sürdü. İki hoca da boşta bulunuyor.
Fenerbahçe için dün iki flaş teknik direktör ismi daha ortaya atıldı. Sky Italia Muhabiri Di Marzio, sarı-lacivertlilerin Andre Pirlo ile görüştüğünü belirtti. Di Marzio, "Fenerbahçe, Pirlo'yu ikna etmeye çalıştı ancak Pirlo bu sezon da İtalya'da kalmak istiyor" dedi. İspanyol muhabir Yamila Lopez ise, "Fenerbahçe İspanyol bir teknik adamı takımın başına getirmek istiyor" diyerek Valverde ve Setien ile ilgilendiğini ileri sürdü. İki hoca da boşta bulunuyor.