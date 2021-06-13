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'de krizi çıktı! O talebi kabul etmedi ve transfer...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı, 'nun takımın başına geçmesiyle beraber istediği forma şansını bulamamıştı. 2020-21 sezonunun sona ermesiyle beraber Gustavo, Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini yönetime iletmişti. Sarı lacivertliler de, oyuncunun kalması halinde maaşında indirime gitmesi gerektiğini söylemiş ve bu talep, Brezilyalı yıldız tarafından kabul edilmemişti. Gelinen noktada Gustavo ve Fenerbahçe arasında ipler kopma noktasına gelirken, yıldız futbolcuya 'nın talip olduğu ancak 'kendi şartlarınca' bu transferin gerçekleşebileceği kaydedildi. İşte detaylar... | haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo krizi çıktı! O talebi kabul etmedi ve transfer...

'de belirsizliği devam ediyor. Gelen son bilgilere Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusundan indirim beklerken. Gustavo için de eski kulübü indirim bekliyor!

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo krizi çıktı! O talebi kabul etmedi ve transfer...

Geçtiğimiz sezon maaşında yüzde 15 civarında bir indirimi kabul eden Gustavo'nun 2. bir indirime yanaşmadığı ifade edilirken, oyuncu ile temas halinde olan da 'den bonservis için kolaylık bekliyor. Fenerbahçe'nin Gustavo için 4 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği de gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo krizi çıktı! O talebi kabul etmedi ve transfer...

Takvim'in haberine göre, Gustavo'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği önümüzdeki 10 gün içinde şekillenmesi bekleniyor. Brezilyalı oyuncu, 'nun takımın başına geçmesinin ardından son 9 karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamıştı.

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