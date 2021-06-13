Fenerbahçe'de Luiz Gustavo krizi çıktı! O talebi kabul etmedi ve transfer...

Fenerbahçe 'de Luiz Gustavo belirsizliği devam ediyor. Gelen son bilgilere Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusundan indirim beklerken. Gustavo için de eski kulübü Marsilya indirim bekliyor!

Geçtiğimiz sezon maaşında yüzde 15 civarında bir indirimi kabul eden Gustavo'nun 2. bir indirime yanaşmadığı ifade edilirken, oyuncu ile temas halinde olan Marsilya da Fenerbahçe'den bonservis için kolaylık bekliyor. Fenerbahçe'nin Gustavo için 4 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği de gelen haberler arasında.