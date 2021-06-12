Yıldızlar vitrinde

Kanarya'da gelecek sezon hedef mutlak şampiyonluk. Bu nedenle yıldızların satılmasına sıcak bakılmıyor. O isimlerin başında da Ozan Tufan, Attila Szalai, İrfan Can Kahveci ve Altay Bayındır geliyor. Ancak gelecek teklifler çok yüksek olursa bu fikir değişebilir. Dört oyuncu için dün start alan Avrupa Şampiyonası vitrin olacak. Sergileyecekleri performansa göre piyasalarının artması bekleniyor. Ozan ve Attila için Premier Lig'den Crystal Palace, Norwich, Leicester City ve West Ham takipte. Altay ise İtalyan devleri Milan, Juventus ve İnter'in radarında. İrfan Can'ı da Sevilla ve Alman ekipleri gözaltına alacak. Başkan Ali Koç'un 4 oyuncu için de çıtayı 20 milyon euro olarak belirlediği öğrenildi. Bu ve üzerindeki tekliflerin gündeme alınacağı kaydedildi.

DİMİTRİS PELKAS'I DA TUTMAK ZOR

İlk sezonunda 10 gol+8 asistlik grafik çizen Dimitris Pelkas'a da teklif yağıyor. Lyon, Rubin Kazan ve Napoli'nin Yunan oyuncu için bilgi aldığı belirtildi. 6 milyon euro'luk bir teklifin masada olduğu konuşuluyor. 27 yaşındaki Pelkas için de kapının en az 10 milyon euro'dan açılması bekleniyor