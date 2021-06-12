Son dakika transfer haberi: İtalyan gazeteci Fenerbahçe'nin Lucien Favre'a teklif yaptığını yazdı!

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada noktalayan Fenerbahçe kadrosunu genişletmek için transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da yeni hocasını belirlemeye çalışıyor. Sarı-lacivertli takımın, birçok yabancı teknik direktörle görüşme halinde.

Fenerbahçe'nin gündemindeki antrenörlerden biri de 63 yaşındaki İsviçreli teknik direktör Lucien Favre... İtalyan gazeteci Nico Schira da bu görüşmeyi doğrularken, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Schira, sarı-lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcıya 2 yıllık sözleşme önerdiğini yazdı.