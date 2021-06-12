Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: İtalyan gazeteci Fenerbahçe'nin Lucien Favre'a teklif yaptığını yazdı!

Son dakika transfer haberi: İtalyan gazeteci 'nin 'a teklif yaptığını yazdı!

Son dakika transfer haberleri... 'de yaptığı flaş transferlere rağmen istediği sonuca ulaşamayan Fenerbahçe, teknik direktör arayışında listesine birçok önemli ismi almıştı. İtalyan gazeteci , sarı-lacivertli takımın 'a teklif yaptığını yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 08:35
Son dakika transfer haberi: İtalyan gazeteci Fenerbahçe'nin Lucien Favre'a teklif yaptığını yazdı!

'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada noktalayan kadrosunu genişletmek için transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da yeni hocasını belirlemeye çalışıyor. Sarı-lacivertli takımın, birçok yabancı teknik direktörle görüşme halinde.

Son dakika transfer haberi: İtalyan gazeteci Fenerbahçe'nin Lucien Favre'a teklif yaptığını yazdı!

'nin gündemindeki antrenörlerden biri de 63 yaşındaki İsviçreli teknik direktör ... İtalyan gazeteci da bu görüşmeyi doğrularken, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Schira, sarı-lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcıya 2 yıllık sözleşme önerdiğini yazdı.

Son dakika transfer haberi: İtalyan gazeteci Fenerbahçe'nin Lucien Favre'a teklif yaptığını yazdı!

'nin hoca adaylarından son olarak Borussia Dortmund'da görev yaptı. Favre, 13 Aralık'tan bu yana boşta. Deneyimli hoca, Zürih ile 2006 ve 2007'de İsviçre'de şampiyonluk yaşarken, 2 kez de İsviçre Kupası'nı kazandı. Dortmund'da da 2020'de Almanya Süper Kupası'nı aldı.

SON DAKİKA