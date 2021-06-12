Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye müthiş gelir! 6 ayrılık...

Spor Toto Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Fenerbahçe, yeni sezona kadro yapılanmasıyla başlamak istiyor.. Sarı-lacivertli kulüpte en önemli konu teknik direktör seçimi...
Spor Toto Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Fenerbahçe, yeni sezona kadro yapılanmasıyla başlamak istiyor.. Sarı-lacivertli kulüpte en önemli konu teknik direktör seçimi...
KADRO ÇALIŞMASI BAŞLADI
Fenerbahçe'de tüm gözler teknik direktöre çevrilse de bir yandan mevcut kadro üzerinde çalışmalar yapılıyor. Yeni yabancı kuralının nasıl şekilleneceği henüz netleşmese bile sarı-lacivertliler birçok plan için hazırlanıyor.
MAAŞ SIKINTISI
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen bazı yabancı oyuncularda maaş faktörü de ciddi bir sıkıntı olarak dikkat çekiyor. Döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle euro cinsinden maaşlar zorluk oluşturuyor.
SAYI AŞAĞI ÇEKİLECEK
Şu anda Fenerbahçe'de sözleşmeli 16 yabancı oyuncu bulunuyor. Yabancı kuralı ne olursa olsun sarı-lacivertliler bu sayıyı aşağıya çekmek ve belli bir sınırda tutmayı hedefliyor.
SZALAI İÇİN EURO 2020 BEKLENİYOR
Sözleşmesi biten Cisse ile yollar ayrıldı. Avrupa'da yakından takip edilen Attila Szalai'nin geleceğini ise Macaristan ile EURO 2020'deki performansı belirleyecek. Fenerbahçe Macar futbolcu için en az 20 milyon Euro talep ediyor.
AVRUPA PEŞİNDE
Milliyet'in haberine göre; mevcut kadrodaki yabancı futbolculardan Attila Szalai'nin durumu herkesten çok farklı. Kadronun beğenilen isimlerinden Szalai, Avrupa'da birçok kulüp tarafından takip ediliyor.
SATIŞIYLA KAYNAK YARATILACAK
Ancak EURO 2020'de Macaristan ile başarılı performansı devam eder ve yüksek bir teklif sunulursa 23 yaşındaki stoper elden çıkarılabilir. Ara transferde kadroya dahil edilen 23 yaşındaki Macar oyuncunun satışıyla kulübün taze kaynak ihtiyacı da çözülebilir.
ZAJC PİYANGOSU
Sarı-lacivertli takımda kiradan dönecek yabancı oyuncular için de hazırlıklar bekleniyor. Frey, Ademi, Zanka ve Zajc konusunda çalışmalar sürüyor. Zajc için Genoa ile görüşmeler devam ediyor ve Sloven yıldızın bu kez bonservisiyle birlikte ayrılmasına sıcak bakılıyor.
3 MİLYON EURO
Hatta Zajc'tan 3 milyon euro civarında para kazanılması bekleniyor. Zanka için Kopenhag da istekli. Ademi ve Frey konusunda ise henüz ciddi bir gelişme bulunmuyor.
3 İSİM KİRAYA GÖNDERİLECEK
Kadrodaki milli futbolcuların fazlalığı da bu çalışmada avantaj sağlıyor. İlk etapta hayal kırıklığı yaratan Samatta, Tisserand, Lemos gibi isimlerin kiraya gönderilmesi düşünülüyor. Samatta, Gustavo, Tisserand gibi isimlerin toplam maaşı 8-10 milyon euroya yaklaşıyor. Bu isimlerin performans olarak da bekleneni verememesi ayrılık ihtimallerini artırıyor.
GUSTAVO VE SOSA İÇİN HOCA KARARI
Gustavo ve Sosa gibi yaşı 35'i bulan oyuncuların geleceği için yeni hoca bekleniyor. Bu iki isme kulüplerin talip olduğu biliniyor.
ZANKA'YA PRESTON TALİP
2019-20 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Danimarkalı oyuncu Zanka'nın yeni sezonda adresinin neresi olacağı merak konusu oldu. EURO 2020 için Danimarka Milli Takımı'nda bulunan 31 yaşındaki savunmacıya Preston talip oldu.
OZAN TUFAN İÇİN
Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Ozan Tufan geliyor. Hem A Milli Takım'la gösterdiği performans hem de sarı-lacivertli formayla yaptıkları, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer döneminin en dikkat çeken ismi yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Satmıyoruz, serbest kalma bedeli 20 milyon Euro'yu getiren alır" diyor.
PEROTTI İÇİN AYRILIK KARARI
Müzmin sakat olan Perotti için de ayrılık yolu yaklaşıyor. Thiam konusunda da teklif olması halinde düğmeye basılacak.
PELKAS KALIYOR
Sözleşmeli 16 yabancı oyuncusu bulunan Fenerbahçe'de kalması beklenen isimler büyük ölçüde netleşmiş durumda. Geçen sezonun ayakta kalan futbolcularından Dimitris Pelkas, eğer flaş bir teklif gelmezse yeni sezonda da takımın önemli oyuncularından olacak.
NOVAK İÇİN UMUT VAR
Fazla forma şansı bulamayan ancak geçmiş dönemlerdeki performansıyla halen daha umut veren Filip Novak'ın da kalması bekleniyor. 12 golle 2020-21 sezonunda takım adına en skorer oyuncu olan Enner Valencia da kariyerine Fenerbahçe formasıyla devam edecek.