Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye müthiş gelir! 6 ayrılık...

Son dakika transfer haberi: 'ye müthiş gelir! 6 ayrılık...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğu son haftaya kadar kovalayan Fenerbahçe ligi 3. sırada tamamlamıştı. Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile hazırlanan sarı-lacivertlilerde gündem transfer... Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen 'da yaşanacak ayrılıklar da merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler 6 ayrılık ile kasasını doldurmayı planlıyor. İşte o isimler ve son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 09:23
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye müthiş gelir! 6 ayrılık...

'i üçüncü sırada bitiren ve 'nde mücadele etmeye hak kazanan , yeni sezona kadro yapılanmasıyla başlamak istiyor.. Sarı-lacivertli kulüpte en önemli konu teknik direktör seçimi...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye müthiş gelir! 6 ayrılık...

KADRO ÇALIŞMASI BAŞLADI

'de tüm gözler teknik direktöre çevrilse de bir yandan mevcut kadro üzerinde çalışmalar yapılıyor. Yeni yabancı kuralının nasıl şekilleneceği henüz netleşmese bile sarı-lacivertliler birçok plan için hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye müthiş gelir! 6 ayrılık...

MAAŞ SIKINTISI

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen bazı yabancı oyuncularda maaş faktörü de ciddi bir sıkıntı olarak dikkat çekiyor. Döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle euro cinsinden maaşlar zorluk oluşturuyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye müthiş gelir! 6 ayrılık...

SAYI AŞAĞI ÇEKİLECEK

Şu anda 'de sözleşmeli 16 yabancı oyuncu bulunuyor. Yabancı kuralı ne olursa olsun sarı-lacivertliler bu sayıyı aşağıya çekmek ve belli bir sınırda tutmayı hedefliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye müthiş gelir! 6 ayrılık...

SZALAI İÇİN EURO 2020 BEKLENİYOR

Sözleşmesi biten ile yollar ayrıldı. 'da yakından takip edilen 'nin geleceğini ise ile 'deki performansı belirleyecek. Macar futbolcu için en az 20 milyon Euro talep ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye müthiş gelir! 6 ayrılık...

AVRUPA PEŞİNDE

'in haberine göre; mevcut kadrodaki yabancı futbolculardan 'nin durumu herkesten çok farklı. Kadronun beğenilen isimlerinden Szalai, 'da birçok kulüp tarafından takip ediliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye müthiş gelir! 6 ayrılık...

SATIŞIYLA KAYNAK YARATILACAK

Ancak 'de ile başarılı performansı devam eder ve yüksek bir teklif sunulursa 23 yaşındaki stoper elden çıkarılabilir. Ara transferde kadroya dahil edilen 23 yaşındaki Macar oyuncunun satışıyla kulübün taze kaynak ihtiyacı da çözülebilir.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye müthiş gelir! 6 ayrılık...

ZAJC PİYANGOSU

Sarı-lacivertli takımda kiradan dönecek yabancı oyuncular için de hazırlıklar bekleniyor. Frey, Ademi, Zanka ve Zajc konusunda çalışmalar sürüyor. Zajc için Genoa ile görüşmeler devam ediyor ve Sloven yıldızın bu kez bonservisiyle birlikte ayrılmasına sıcak bakılıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye müthiş gelir! 6 ayrılık...

3 MİLYON EURO

Hatta Zajc'tan 3 milyon euro civarında para kazanılması bekleniyor. Zanka için Kopenhag da istekli. Ademi ve Frey konusunda ise henüz ciddi bir gelişme bulunmuyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye müthiş gelir! 6 ayrılık...

3 İSİM KİRAYA GÖNDERİLECEK

Kadrodaki milli futbolcuların fazlalığı da bu çalışmada avantaj sağlıyor. İlk etapta hayal kırıklığı yaratan Samatta, Tisserand, Lemos gibi isimlerin kiraya gönderilmesi düşünülüyor. Samatta, Gustavo, Tisserand gibi isimlerin toplam maaşı 8-10 milyon euroya yaklaşıyor. Bu isimlerin performans olarak da bekleneni verememesi ayrılık ihtimallerini artırıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye müthiş gelir! 6 ayrılık...

GUSTAVO VE SOSA İÇİN HOCA KARARI

Gustavo ve Sosa gibi yaşı 35'i bulan oyuncuların geleceği için yeni hoca bekleniyor. Bu iki isme kulüplerin talip olduğu biliniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye müthiş gelir! 6 ayrılık...

ZANKA'YA PRESTON TALİP

2019-20 sezonunun başında 'ye transfer olan Danimarkalı oyuncu Zanka'nın yeni sezonda adresinin neresi olacağı merak konusu oldu. için Danimarka Milli Takımı'nda bulunan 31 yaşındaki savunmacıya Preston talip oldu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye müthiş gelir! 6 ayrılık...

OZAN TUFAN İÇİN

'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Ozan Tufan geliyor. Hem A Milli Takım'la gösterdiği performans hem de sarı-lacivertli formayla yaptıkları, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer döneminin en dikkat çeken ismi yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Satmıyoruz, serbest kalma bedeli 20 milyon Euro'yu getiren alır" diyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye müthiş gelir! 6 ayrılık...

PEROTTI İÇİN AYRILIK KARARI

Müzmin sakat olan Perotti için de ayrılık yolu yaklaşıyor. Thiam konusunda da teklif olması halinde düğmeye basılacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye müthiş gelir! 6 ayrılık...

PELKAS KALIYOR

Sözleşmeli 16 yabancı oyuncusu bulunan 'de kalması beklenen isimler büyük ölçüde netleşmiş durumda. Geçen sezonun ayakta kalan futbolcularından Dimitris Pelkas, eğer flaş bir teklif gelmezse yeni sezonda da takımın önemli oyuncularından olacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye müthiş gelir! 6 ayrılık...

NOVAK İÇİN UMUT VAR

Fazla forma şansı bulamayan ancak geçmiş dönemlerdeki performansıyla halen daha umut veren Filip Novak'ın da kalması bekleniyor. 12 golle 2020-21 sezonunda takım adına en skorer oyuncu olan Enner Valencia da kariyerine formasıyla devam edecek.

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