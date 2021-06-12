Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Stopere Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Stopere ... ( haberi)

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk hayalini gerçekleştiremeyen Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran sarı lacivertliler, hayal kırıklığına uğradı. Sezonu 3. olarak bitiren Kanarya, yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı lacivertliler, İtalyan yıldız 'yı kadrosuna katmak istiyor. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 12:25
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Stopere Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde birçok belirsizlik hakim. Sarı lacivertlilerde bir yandan seçim telaşı sürerken, diğer yandan teknik direktör arayışları da devam ediyor. Tüm bu gündemin yanı sıra Kanarya, transferde de geri kalmak istemiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Stopere Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

Sarı lacivertliler, 7 sezona çıkan şampiyonluk hasretini bu sezon sonlandırmak istiyor. Yapacağı yıldız transferlerin yanı sıra Fenerbahçe'de gidecek oyuncular da gündemde.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Stopere Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

Yönetim bazı futbolcuları gözden çıkarsa da gelecek olan teknik adamın raporları doğrultusunda bu oyuncuları satmayı planlıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Stopere Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

KADRO ŞİŞECEK

Kiralık oyuncuların da dönmesiyle kadrosu epey bir kalabalık olacak olan Kanarya'da, bu transfer döneminde gelecek oyuncular kadar gidecekler de damga vuracak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Stopere Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

GÜNDEM: AYRILACAKLAR!

, , , ve Mbwana Samatta kadroda kesin olarak düşünülmezken, , , , , , ve için de gelecek teknik adamın talimatları doğrultusunda hareket edilecek. Bu futbolcular haricinde kiralıktan dönecek oyuncuların da durumuna, teknik heyet doğrultusunda karar verilecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Stopere Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

Sarı lacivertliler özellikle stoper bölgesinde büyük sıkıntı yaşıyor. Fenerbahçe, son yıllarda savunmanın göbeğine yaptığı birçok transferde istediği sonucu alamadı. Son olarak Attila Szalai'nin transferiyle savunmaya önemli bir güç katıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Stopere Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

Başkan Ali Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, stoper, bek, kanat ve santrfor transferlerine yoğunlaşacaklarını duyurmuştu. Kanarya'nın gündeminde ise dünya yıldızı futbolcular var.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Stopere Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

HATAYA TAHAMMÜL YOK

Bu kez savunma bölgesinde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, kariyeriyle ve tecrübeleriyle ön plana çıkan bir yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Stopere Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

GÖZLER İTALYA'YA ÇEVRİLDİ!

Attila Szalai ile partner olması beklenen bu yıldız savunmacı için, rota İtalya'ya çevrildi. Serie A'nın son şampiyonu Inter ile sözleşemesi sona eren Kanarya'nın gündeminde.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Stopere Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

33 yaşındaki stoper ilk olarak 2011 yılında Inter'e transfer olmuştu. İtalyan devi, yıldız oyuncuyu Genoa'dan 13 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Yıldız stoper Inter macerası sırasında ⁬Hull City ve Sampdoria'da da kiralık olarak forma giydi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Stopere Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

İtalyan stoper Inter formasıyla toplamda 216 maça çıktı, ayrıca milli takımıyla ise de 21 maçta sahada oldu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Stopere Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

Sözleşmesi bu yaz sona eren Ranocchia'nın, Transfermarkt'ın verilerine göre ise güncel piyasa değeri 1 milyon Euro.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Stopere Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

İTALYANLAR DA YAZIYOR

İtalya'nın önde gelen gazeteleri, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye imza atmaya çok yakın olduğunu açıkladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Stopere Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

İSPANYOL RAKİP

Haberde yer alan bilgilere göre, 'ya İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol'un da talip olduğu ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Stopere Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

Sarı lacivertliler yıldız oyuncuyu kadrosuna katması durumunda, Attila Szalai ile beraber savunmada deneyimli ve kendini ispatlamış bir oyuncu ile tandemi tamamlayacak.

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