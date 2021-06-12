Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe büyük oynuyor! Stopere Andrea Ranocchia... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde birçok belirsizlik hakim. Sarı lacivertlilerde bir yandan seçim telaşı sürerken, diğer yandan teknik direktör arayışları da devam ediyor. Tüm bu gündemin yanı sıra Kanarya, transferde de geri kalmak istemiyor.
Sarı lacivertliler, 7 sezona çıkan şampiyonluk hasretini bu sezon sonlandırmak istiyor. Yapacağı yıldız transferlerin yanı sıra Fenerbahçe'de gidecek oyuncular da gündemde.
Yönetim bazı futbolcuları gözden çıkarsa da gelecek olan teknik adamın raporları doğrultusunda bu oyuncuları satmayı planlıyor.